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Демидов: Центр Белгорода объединят с пляжем, новой набережной и Сосновкой

Демидов: Центр Белгорода объединят с пляжем, новой набережной и Сосновкой

20 ноября 2023, 19:10
Фото: 1MI
Во время прямой линии Валентин Демидов рассказал о создании вело-пешеходной связи между зонами отдыха.

Белгородка спросила у мэра Валентина Демидова, будут ли соединены зоны парка Победы, Центрального пляжа и набережной «Берега».

Демидов отметил, что между зонами будет создана вело-пешеходная связь.

В этом основная задача — соединить центр города с пляжем, набережной и Сосновкой. Это будет единый замкнутый водно-зелёный каркас с великолепной вело-пешеходной связью и различными активностями. Соединив центр города, парк и центральный пляж, общая протяжённость маршрута составит 5 км.
Валентин Демидов

Напомним, что на набережной «Берега» уже начали обустраивать парковку. Пешеходные маршруты из тротуарной плитки и велосипедная дорожка готовы на 50%.

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#Город#Парк#Новости Белгорода#Центральный пляж#Белгород#Алина Харина#Велодорожки#Валентин Демидов
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