Демидов: Центр Белгорода объединят с пляжем, новой набережной и Сосновкой

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Белгородка спросила у мэра Валентина Демидова, будут ли соединены зоны парка Победы, Центрального пляжа и набережной «Берега».
Демидов отметил, что между зонами будет создана вело-пешеходная связь.
В этом основная задача — соединить центр города с пляжем, набережной и Сосновкой. Это будет единый замкнутый водно-зелёный каркас с великолепной вело-пешеходной связью и различными активностями. Соединив центр города, парк и центральный пляж, общая протяжённость маршрута составит 5 км.
Валентин Демидов
Напомним, что на набережной «Берега» уже начали обустраивать парковку. Пешеходные маршруты из тротуарной плитки и велосипедная дорожка готовы на 50%.