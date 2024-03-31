На берегу Везёлки в Белгороде заметили черепах

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В областном центре заметили красноухих черепах. Рептилии вышли из спячки и поселились на берегу Везёлки.
Ранее необычного гостя заметили жители домов в Юго-Западном районе города. К дому местных жителей пришёл сурок байбак. Сурок вышел из зимней спячки, сейчас у этих животных начинается брачный период.
Кроме того, недавно жители одного из сёл в Белгородской области начали жаловаться на бобров. По мнению местных жителей, из-за животных в населённом пункте происходят подтопления. Однако начальник управления экоохотнадзора объяснил, что на этой территории случается небольшое сезонное повышение уровня реки, поэтому животные не виноваты.