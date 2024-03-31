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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

черепахи на Везёлке

На берегу Везёлки в Белгороде заметили черепах

31 марта 2024, 17:32
Фото: Telegram-канал «Товарищ Лобынцев»
черепахи на Везёлке
Видео опубликовал в своём Telegram-канале Александр Лобынцев.

В областном центре заметили красноухих черепах. Рептилии вышли из спячки и поселились на берегу Везёлки.

Ранее необычного гостя заметили жители домов в Юго-Западном районе города. К дому местных жителей пришёл сурок байбак. Сурок вышел из зимней спячки, сейчас у этих животных начинается брачный период.

Кроме того, недавно жители одного из сёл в Белгородской области начали жаловаться на бобров. По мнению местных жителей, из-за животных в населённом пункте происходят подтопления. Однако начальник управления экоохотнадзора объяснил, что на этой территории случается небольшое сезонное повышение уровня реки, поэтому животные не виноваты.

черепахи на Везёлке
Видео: Telegram-канал «Товарищ Лобынцев»
Вышел из зимней спячки: к дому белгородцев пришёл необычный гость
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#Видео#Общество#Животные#Везёлка#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Черепахи
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