На берегу Везёлки в Белгороде заметили черепах

Кроме того, недавно жители одного из сёл в Белгородской области начали жаловаться на бобров. По мнению местных жителей, из-за животных в населённом пункте происходят подтопления. Однако начальник управления экоохотнадзора объяснил, что на этой территории случается небольшое сезонное повышение уровня реки, поэтому животные не виноваты.