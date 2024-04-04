Гладков: сразу два белгородских парка стали лучшими в стране

Расставляя оценки, профессиональное жюри оценивало новые объекты благоустройства по инфраструктуре, доступной для разных категорий граждан, и по популярности парка у местных жителей. В парке «Берега» можно заняться спортом и отдохнуть, в нём устраиваются различные мероприятия в сферах культуры, спорта, туризма, искусства и образования.