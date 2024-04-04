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Парк «Берега»

Гладков: сразу два белгородских парка стали лучшими в стране

4 апреля 2024, 09:18
Фото: мэрия Белгорода
Парк «Берега»
Звание лучших получили парки «Берега» в Белгороде и «Маршалково» в Строителе. О том, как жюри выбирали победителей номинаций, рассказали в областном правительстве.

Парк «Берега» в Белгороде признали лучшим парком в стране среди крупных городов. Такое решение приняли судьи всероссийской премии «Парки России» в номинации «Парк года. Крупные города».

Парк «Берега» в Белгороде был признан лучшим парком в стране среди крупных городов, а парк «Маршалково» в Строителе стал лауреатом в номинации «Малые города». Даже несмотря на сложную обстановку, мы продолжаем заниматься благоустройством нашей любимой Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Расставляя оценки, профессиональное жюри оценивало новые объекты благоустройства по инфраструктуре, доступной для разных категорий граждан, и по популярности парка у местных жителей. В парке «Берега» можно заняться спортом и отдохнуть, в нём устраиваются различные мероприятия в сферах культуры, спорта, туризма, искусства и образования.

Ещё один парк — «Маршалково» в Строителе — стал победителем в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс. человек». В прошлом году территория уже побеждала в федеральном конкурсе на создание комфортной городской среды.

В этом году его отремонтируют: выложат пешеходные дорожки, оборудуют спортивную и детскую площадки, установят малые архитектурные формы и фестивальную сцену, озеленят территорию. Работы завершат к 30 сентября.

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