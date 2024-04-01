Высадят цветы и обустроят тротуары: под Белгородом благоустроят два парка

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Разумном благоустроят территорию дендропарка. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы. Заказчик работ — управление капстроительства Белгородского района. Подрядчика выберут 11 апреля. Работы на территории должны завершить до 1 июня 2024 года. Начальная цена контракта составляет 1 млн 259 тыс. 437 рублей.
Согласно документам, на территории проведут земляные работы, установят МАФы, обустроят клумбы, высадят два вида тюльпанов.
Помимо этого, в Белгородском районе планируется провести второй этап благоустройства парка, расположенного в Северном во 2-м Магистральном переулке. Начальная цена контракта составляет 4 млн 412 тыс. 431 рубль. Подрядчика определят 11 апреля. Заказчиком выступает МКУ «Благоустройство посёлка Северный».
Работы должны закончить 28 июня. На территории обустроят покрытие из тротуарной плитки и установят бортовые камни.