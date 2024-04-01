Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Благоустройство

Высадят цветы и обустроят тротуары: под Белгородом благоустроят два парка

1 апреля 2024, 10:04
Фото: 1MI
Благоустройство

В Белгородском районе на благоустройство двух парков уйдёт больше 5 млн рублей

Работы планируется провести в дендропарке в Разумном. Также запланирован второй этап благоустройства парка в Северном. Лоты разместили на госзакупках.

В Разумном благоустроят территорию дендропарка. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы. Заказчик работ — управление капстроительства Белгородского района. Подрядчика выберут 11 апреля. Работы на территории должны завершить до 1 июня 2024 года. Начальная цена контракта составляет 1 млн 259 тыс. 437 рублей.

Согласно документам, на территории проведут земляные работы, установят МАФы, обустроят клумбы, высадят два вида тюльпанов.

Помимо этого, в Белгородском районе планируется провести второй этап благоустройства парка, расположенного в Северном во 2-м Магистральном переулке. Начальная цена контракта составляет 4 млн 412 тыс. 431 рубль. Подрядчика определят 11 апреля. Заказчиком выступает МКУ «Благоустройство посёлка Северный».

Работы должны закончить 28 июня. На территории обустроят покрытие из тротуарной плитки и установят бортовые камни.

На благоустройство Центрального парка в Белгороде уйдёт ещё 600 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
На благоустройство Центрального парка в Белгороде уйдёт ещё 600 млн рублейПопулярный парк под Белгородом закрыли на полгода. В чём причина?Построенный недавно парк в Белгороде удивил жюри всероссийской премии
#Общество#Белгородский район#Благоустройство#Разумное#Парк#Госзакупки#Новости Белгорода#Касается каждого#Северный#Белгород#Алина Харина#Дендропарк
Подпишитесь
У Гладкова новый советник по вопросам безопасности. Откуда он?
Сегодня, 07:27
Путин поручил защитить белгородских медиков от обстрелов
Сегодня, 08:37
Ночью измазали пастой: юные белгородцы подрались в лагере, куда уехали от обстрелов
Сегодня, 06:38
«Головные боли от такой жары»: белгородцы требуют отключить отопление
Сегодня, 07:29
«Лучше под ракетами»: чем белгородцев не устроили условия в лагерях Ставрополья?
Сегодня, 08:01
9 районов электрических сетей «Белгородэнерго» отмечают 60-летие со дня основания
Сегодня, 10:08
"