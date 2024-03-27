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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

Парк Маршалково под Белгородом закрыли для посещения

Популярный парк под Белгородом закрыли на полгода. В чём причина?

27 марта 2024, 06:26
Фото: 1MI

Парк Маршалково под Белгородом закрыли для посещения

Спустя две недели после выбора подрядчика в парке Маршалково начались реконструкционные работы. Белгородцы не смогут погулять здесь с 27 марта по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщили в администрации Яковлевского городского округа.

С сегодняшнего дня, 27 марта, парк Маршалково в Строителе будет закрыт. Белгородцы не смогут погулять здесь ближайшие полгода — вплоть до 30 сентября. Связано такое решение с реконструкцией общественной зоны.

Сообщалось, что на благоустройство парка готовы были выделить свыше 111 млн рублей. Известно, что подрядчиком по объекту будет ООО «Еврострой».

Ранее Маршалково стало лауреатом первой премии «Парки России». Претендент от Белгородской области оказался в финалистах в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.».

Несмотря на это, местные жители жаловались на неизвестного, который разбрасывает по общественной территории отраву, от которой массово умирают собаки.

На благоустройство парка Маршалково под Белгородом потратят 111 млн рублей
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#Общество#Белгородская область#Реконструкция#Строитель#Парк#Белгород#Маршалково#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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