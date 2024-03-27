Популярный парк под Белгородом закрыли на полгода. В чём причина?

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
С сегодняшнего дня, 27 марта, парк Маршалково в Строителе будет закрыт. Белгородцы не смогут погулять здесь ближайшие полгода — вплоть до 30 сентября. Связано такое решение с реконструкцией общественной зоны.
Сообщалось, что на благоустройство парка готовы были выделить свыше 111 млн рублей. Известно, что подрядчиком по объекту будет ООО «Еврострой».
Ранее Маршалково стало лауреатом первой премии «Парки России». Претендент от Белгородской области оказался в финалистах в номинации «Парк года. Малые города 5-25 тыс.».
Несмотря на это, местные жители жаловались на неизвестного, который разбрасывает по общественной территории отраву, от которой массово умирают собаки.