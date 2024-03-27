Популярный парк под Белгородом закрыли на полгода. В чём причина?

Парк Маршалково под Белгородом закрыли для посещения

Спустя две недели после выбора подрядчика в парке Маршалково начались реконструкционные работы. Белгородцы не смогут погулять здесь с 27 марта по 30 сентября 2024 года. Об этом сообщили в администрации Яковлевского городского округа.