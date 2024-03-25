Построенный недавно парк в Белгороде удивил жюри всероссийской премии

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Новый парк «Берега» в Белгороде стал финалистом Всероссийской премии «Парк года» в категории «Крупные города». Жюри оценивало общественные территории по популярности среди жителей, по их отношению к парку и по общей целостности городской структуры.
Парк «Берега» стал единственным финалистом, чьё открытие состоялось недавно, — 6 августа 2023 года. Остальные парки были открыты после реконструкции.
Проект парка в 2023 году отметили Золотым дипломом XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.
Общественное пространство продолжают совершенствовать: например, недавно на его территории установили необычные скамьи, смутившие жителей.