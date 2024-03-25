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Published Сегодня, 08:16

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Парк «Берега»

Построенный недавно парк в Белгороде удивил жюри всероссийской премии

25 марта 2024, 08:16
Фото: мэрия Белгорода
Парк «Берега»

Белгородские «Берега» стали финалистом премии «Парк года»

Мэрия Белгорода рассказала об участии парка «Берега» в федеральном конкурсе. Парк оценили: он вошёл в число финалистов премии.

Новый парк «Берега» в Белгороде стал финалистом Всероссийской премии «Парк года» в категории «Крупные города». Жюри оценивало общественные территории по популярности среди жителей, по их отношению к парку и по общей целостности городской структуры.

Парк «Берега» стал единственным финалистом, чьё открытие состоялось недавно, — 6 августа 2023 года. Остальные парки были открыты после реконструкции.

Проект парка в 2023 году отметили Золотым дипломом XIV Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Общественное пространство продолжают совершенствовать: например, недавно на его территории установили необычные скамьи, смутившие жителей.

Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк "Берега"Парк "Берега"
Парк "Берега"Парк "Берега"
Парк "Берега"Парк "Берега"
Парк "Берега"Парк "Берега"
Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк «Берега»
Фото: мэрия Белгорода
Белгородцев смутили загадочные конструкции рядом со скамейками
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