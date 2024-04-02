В Белгороде установят бетонные укрытия в парках и на стадионах

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Белгородцы интересуются, планируется ли в областном центре установка бетонных укрытий в парках и на стадионах.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, укрытия обязательно установят.
Конечно, планируется, мы уже устанавливаем. Понимаем, что сейчас тепло и количество людей на улице будет увеличиваться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Так, новые бетонные модули уже установили в Центральном парке. На сегодняшний день здесь есть два укрытия: одно — около детской площадки, второе — вдоль аллеи со стороны ДК «Энергомаш». Вскоре появится ещё одна конструкция: её планируется установить на площади возле культурного центра «Октябрь».
Отметим, что в Белгороде установили 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. Вскоре в областном центре планируется разместить ещё 128 модулей, а в Белгородском районе — ещё 54 капсулы.