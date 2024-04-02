В Белгороде установят бетонные укрытия в парках и на стадионах

Так, новые бетонные модули уже установили в Центральном парке. На сегодняшний день здесь есть два укрытия: одно — около детской площадки, второе — вдоль аллеи со стороны ДК «Энергомаш». Вскоре появится ещё одна конструкция: её планируется установить на площади возле культурного центра «Октябрь».