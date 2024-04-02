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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Укрытие в Центральном парке

В Белгороде установят бетонные укрытия в парках и на стадионах

2 апреля 2024, 09:31
Фото: администрация Белгорода
Укрытие в Центральном парке
Количество укрытий решили увеличить из-за потепления, поскольку гуляющих на улице людей становится всё больше. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородцы интересуются, планируется ли в областном центре установка бетонных укрытий в парках и на стадионах.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, укрытия обязательно установят.

Конечно, планируется, мы уже устанавливаем. Понимаем, что сейчас тепло и количество людей на улице будет увеличиваться.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Так, новые бетонные модули уже установили в Центральном парке. На сегодняшний день здесь есть два укрытия: одно — около детской площадки, второе — вдоль аллеи со стороны ДК «Энергомаш». Вскоре появится ещё одна конструкция: её планируется установить на площади возле культурного центра «Октябрь».

Отметим, что в Белгороде установили 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков. Вскоре в областном центре планируется разместить ещё 128 модулей, а в Белгородском районе — ещё 54 капсулы.

В Белгороде наращивают число модульных укрытий
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