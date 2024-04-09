В Белгороде откроют набережную «Берега». Вход будет платным или бесплатным?

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По словам мэра Валентина Демидова, полноценно набережная «Берега» заработает в мае. Планируется провести официальное открытие. Сейчас на территории проводят финальные работы — набережную озеленяют.
Во время прямого эфира у главы горадминистрации поинтересовались: на набережную можно будет попасть бесплатно или же вход будет платный?
Конечно, вход будет бесплатный. Посетить набережную уже можно сейчас, хотя там и продолжаются работы по озеленению. Создан удобный велопешеходный маршрут — от парка Победы до нового пляжа.
Валентин Демидов
Ранее сообщалось, что на набережной «Берега» установят 28 арт-объектов. На территории уже есть зоны для пикника, деревянные террасы, смотровые площадки.