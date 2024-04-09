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Парк «Берега»

В Белгороде откроют набережную «Берега». Вход будет платным или бесплатным?

9 апреля 2024, 07:16
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Парк «Берега»

Мэр назвал сроки официального открытия набережной «Берега» в Белгороде

В настоящий момент набережную озеленяют. На территории создали велопешеходный маршрут. Подробности рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

По словам мэра Валентина Демидова, полноценно набережная «Берега» заработает в мае. Планируется провести официальное открытие. Сейчас на территории проводят финальные работы — набережную озеленяют.

Во время прямого эфира у главы горадминистрации поинтересовались: на набережную можно будет попасть бесплатно или же вход будет платный?

Конечно, вход будет бесплатный. Посетить набережную уже можно сейчас, хотя там и продолжаются работы по озеленению. Создан удобный велопешеходный маршрут — от парка Победы до нового пляжа.
Валентин Демидов

Ранее сообщалось, что на набережной «Берега» установят 28 арт-объектов. На территории уже есть зоны для пикника, деревянные террасы, смотровые площадки.

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#Город#Белгородская область#Набережная#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Берега
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