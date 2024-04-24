На набережную в парке Победы в Белгороде вернули рояль

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
На набережной в белгородском парке Победы снова появился рояль. Здесь он будет стоять весь тёплый сезон.
23 апреля настройщик осмотрит инструмент. Это необходимо, чтобы вернуть роялю прежнее качество звучания после транспортировки.
Сыграть на рояле могут все желающие.
В 2023 году рояль на Везёлке собрал более 12 тысяч слушателей. Выступали и профессиональные музыканты: известная пианистка Валентина Лисица, солистка Белгородской филармонии Ирина Соколова. Играл на белгородском рояле и известный на весь мир исполнитель Денис Мацуев.
Вместе с тем ранее белгородцы просили обратить внимание на плохое состояние музыкального инструмента.