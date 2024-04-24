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Пианино

На набережную в парке Победы в Белгороде вернули рояль

24 апреля 2024, 06:57
Фото: 1MI
Пианино
Музыкальный инструмент вернули в парк 23 апреля. Стоять рояль там будет до конца тёплого сезона, сообщила белгородская мэрия.

На набережной в белгородском парке Победы снова появился рояль. Здесь он будет стоять весь тёплый сезон.

23 апреля настройщик осмотрит инструмент. Это необходимо, чтобы вернуть роялю прежнее качество звучания после транспортировки.

Сыграть на рояле могут все желающие.

В 2023 году рояль на Везёлке собрал более 12 тысяч слушателей. Выступали и профессиональные музыканты: известная пианистка Валентина Лисица, солистка Белгородской филармонии Ирина Соколова. Играл на белгородском рояле и известный на весь мир исполнитель Денис Мацуев.

Вместе с тем ранее белгородцы просили обратить внимание на плохое состояние музыкального инструмента.

Вот так вблизи выглядит ледяной рояль
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Рояль
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