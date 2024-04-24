На набережную в парке Победы в Белгороде вернули рояль

В 2023 году рояль на Везёлке собрал более 12 тысяч слушателей. Выступали и профессиональные музыканты: известная пианистка Валентина Лисица, солистка Белгородской филармонии Ирина Соколова. Играл на белгородском рояле и известный на весь мир исполнитель Денис Мацуев.