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Новую Таволжанку в Белгородской области атаковал FPV-дрон ВСУ

Село под Белгородом второй раз за день попало под атаку ВСУ

24 мая 2024, 13:47
Фото: Bel.ru

Новую Таволжанку в Белгородской области атаковал FPV-дрон ВСУ

В населённом пункте никто из мирных жителей не пострадал. Дрон упал и сдетонировал. Повреждения получила машина и домовладение, сообщил Вячеслав Гладков.

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа атаковали с помощью FPV-дрона. Летательный аппарат упал и сдетонировал. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждения получила «ГАЗель», припаркованная возле дома.

В самом домовладении осколки повредили окна и забор.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что ранее по населённому пункту ВСУ выпустили около 25 снарядов из РСЗО. Обошлось без пострадавших. В 11 частных домовладениях на четырёх улицах посекло фасады, кровлю и заборы.

ВСУ выпустили 25 снарядов из РСЗО по селу в белгородском приграничье
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новая таволжанка#Белгород#Вячеслав Гладков#Дрон#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
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