Село под Белгородом второй раз за день попало под атаку ВСУ

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Село Новая Таволжанка Шебекинского округа атаковали с помощью FPV-дрона. Летательный аппарат упал и сдетонировал. Из мирных жителей никто не пострадал. Повреждения получила «ГАЗель», припаркованная возле дома.
В самом домовладении осколки повредили окна и забор.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, что ранее по населённому пункту ВСУ выпустили около 25 снарядов из РСЗО. Обошлось без пострадавших. В 11 частных домовладениях на четырёх улицах посекло фасады, кровлю и заборы.