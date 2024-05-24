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На суде по делу экс-директора цемзавода следователь рассказал о допросе Алёниной

На суде по делу экс-директора цемзавода следователь рассказал о допросе Алёниной

24 мая 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
В Октябрьском районном суде Белгорода продолжают рассматривать дело экс-директора цемзавода Эдуарда Андросова. 24 мая в суде выступил следователь, который проводил первый допрос тогда ещё свидетеля главы филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» Елены Алёниной.

В Октябрьском районном суде по делу экс-гендиректора Цемзавода Эдуарда Андросова заслушали показания следователя, который вёл допрос второй подсудимой главы белгородского ЦЛАТИ Елены Алёниной во время задержания Андросова.

Допрос следователя в суде был инициирован стороной защиты.

Александр Овсянников следователь СУ СК РФ по Белгородской области рассказал, что 1 декабря 2023 года Елену Алёнину допрашивали как свидетеля, ведь тогда она ещё не имела процессуальный статус подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу.

«Сотрудниками органов дознания, а именно Управлением ФСБ по Белгородской области, было поручено уведомить Алёнину о необходимости явки, так как из материалов уголовного дела следовало о её причастности к совершению преступления», — пояснил в суде Овсянников.

По данным следователя, Алёнина признала причастность к совершению преступления и вину.

«При первоначальном допросе все обстоятельства деяния и Андросова, и её [прим. ред. Алёниной] и обстоятельства отношений с должностным лицом, которому взятка передавалась, в ходе встречи с которым Андросов был задержан, были выяснены последовательно и подробно», — подтвердил Овсянников.
«Всё расскажу». Директор цемзавода в Белгороде Андросов признал в суде свою вину
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