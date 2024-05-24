На суде по делу экс-директора цемзавода следователь рассказал о допросе Алёниной

Александр Овсянников следователь СУ СК РФ по Белгородской области рассказал, что 1 декабря 2023 года Елену Алёнину допрашивали как свидетеля, ведь тогда она ещё не имела процессуальный статус подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу.