Над Белгородом громко. По всей области запущена ракетная опасность

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В 17:00 24 мая на всей территории Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности. Местных жителей попросили не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах.
Читатели Бел.Ру начали присылать фото со следами работы ПВО в небе над областным центром. Официальной информации пока не поступало.
Ракетную опасность по всей области сегодня объявляли также в 12:14. О последствиях на земле не сообщалось. В 11:36 ракетную опасность объявляли в Шебекинском горокруге.