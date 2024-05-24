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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Над Белгородом прогремели взрывы, работает сирена

Над Белгородом громко. По всей области запущена ракетная опасность

24 мая 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney

Над Белгородом прогремели взрывы, работает сирена

Тревогу запустили около 17:00. Местных жителей просят укрыться в безопасных местах. Читатели Бел.Ру начали присылать кадры работы ПВО в небе над городом.

В 17:00 24 мая на всей территории Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности. Местных жителей попросили не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах.

Читатели Бел.Ру начали присылать фото со следами работы ПВО в небе над областным центром. Официальной информации пока не поступало.

Ракетную опасность по всей области сегодня объявляли также в 12:14. О последствиях на земле не сообщалось. В 11:36 ракетную опасность объявляли в Шебекинском горокруге.

Фото: Bel.ru
В Белгородской области была объявлена ракетная опасность
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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