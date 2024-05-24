Как пройдут последние звонки в белгородских школах?

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
По словам чиновника, завтра, 25 мая, в Белгородской области прозвучат последние звонки. Так сложилась оперативная обстановка, что в ряде школ (приграничные районы и приравненные к ним территории) они пройдут в дистанционном формате, в ряде — они будут проводиться очно.
Как договаривались с главами муниципалитетов, с начальниками управлений образования, мы принимаем меры безопасности для того, чтобы исключить максимально присутствие большого количества людей. Последние звонки в очном формате пройдут поэтапно. Для каждого класса отдельно. Уже понятна, какая школа и в какое время будет проводить мероприятия.
Андрей Милёхин
Напомним, в регионе в дни празднования последних звонков ограничат продажу спиртного.