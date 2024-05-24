Как пройдут последние звонки в белгородских школах?

По словам чиновника, завтра, 25 мая, в Белгородской области прозвучат последние звонки. Так сложилась оперативная обстановка, что в ряде школ (приграничные районы и приравненные к ним территории) они пройдут в дистанционном формате, в ряде — они будут проводиться очно.