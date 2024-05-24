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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Белгородский министр рассказал о порядке проведения последних звонков в школах

Как пройдут последние звонки в белгородских школах?

24 мая 2024, 11:53
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказал о порядке проведения последних звонков в школах

Торжества в честь окончания школы состоятся в Белгородской области 25 мая. В некоторых учреждениях мероприятия пройдут очно, в некоторых — удалённо. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

По словам чиновника, завтра, 25 мая, в Белгородской области прозвучат последние звонки. Так сложилась оперативная обстановка, что в ряде школ (приграничные районы и приравненные к ним территории) они пройдут в дистанционном формате, в ряде — они будут проводиться очно.

Как договаривались с главами муниципалитетов, с начальниками управлений образования, мы принимаем меры безопасности для того, чтобы исключить максимально присутствие большого количества людей. Последние звонки в очном формате пройдут поэтапно. Для каждого класса отдельно. Уже понятна, какая школа и в какое время будет проводить мероприятия.
Андрей Милёхин

Напомним, в регионе в дни празднования последних звонков ограничат продажу спиртного.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Безопасность#Школы#Эксклюзив#Классы#Белгород#Андрей Милёхин#Очно#Дистанционный формат
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