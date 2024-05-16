Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком

Белгородский министр прокомментировал фейк о начале каникул в школах с 13 мая

После трагедии в областном центре 12 мая в Сети появилась информация, что школьники якобы могут уйти на каникулы досрочно. Ранее слухи опроверг глава региона Вячеслав Гладков. Региональный министр образования Андрей Милёхин также объяснил, почему белгородские школьники не ушли отдыхать.