Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Чиновник отметил, что информация о досрочном начале каникул у школьников с 13 мая является недостоверной. Каникулы не объявлены, ведь эта мера властям не кажется целесообразной.
Ребята, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, заняты в учебное время. А во время каникул они предоставлены во время отсутствия родителей сами себе. А это фактор угрозы — бесконтрольное нахождение детей на улице. Поэтому такая мера бы не принесла нам усиление безопасности.
Андрей Милёхин
Чиновник также добавил, что если бы власти объявили каникулы в понедельник, то выпускники лишились бы возможности получить аттестаты.
Скорее всего, это была бы неаттестация, поскольку программа не пройдена. Эксперты в этой области говорят о том, что май — это месяц повторения, но напомню, что в этом учебном году мы уже два раза брали по одной неделе каникул.
Андрей Милёхин