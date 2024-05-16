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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Белгородский министр прокомментировал фейк о начале каникул в школах с 13 мая

Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком

16 мая 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский министр прокомментировал фейк о начале каникул в школах с 13 мая

После трагедии в областном центре 12 мая в Сети появилась информация, что школьники якобы могут уйти на каникулы досрочно. Ранее слухи опроверг глава региона Вячеслав Гладков. Региональный министр образования Андрей Милёхин также объяснил, почему белгородские школьники не ушли отдыхать.

Чиновник отметил, что информация о досрочном начале каникул у школьников с 13 мая является недостоверной. Каникулы не объявлены, ведь эта мера властям не кажется целесообразной.

Ребята, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, заняты в учебное время. А во время каникул они предоставлены во время отсутствия родителей сами себе. А это фактор угрозы — бесконтрольное нахождение детей на улице. Поэтому такая мера бы не принесла нам усиление безопасности.
Андрей Милёхин

Чиновник также добавил, что если бы власти объявили каникулы в понедельник, то выпускники лишились бы возможности получить аттестаты.

Скорее всего, это была бы неаттестация, поскольку программа не пройдена. Эксперты в этой области говорят о том, что май — это месяц повторения, но напомню, что в этом учебном году мы уже два раза брали по одной неделе каникул.
Андрей Милёхин
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