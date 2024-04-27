145 уехавших в лагеря белгородских школьников попали в больницы

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
По состоянию на 25 апреля текущего года 145 школьников, выехавших в лагерях других регионов, находятся на лечении в медучреждениях за пределами Белгородской области. Речь идёт о больницах в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Нижегородской и Смоленской областях. Основные причины — простудные и респираторные заболевания (ОРВИ и его разновидности).
Сопровождающие из Белгородской области, медики, которые также находятся в лагерях (санаториях), держат ситуацию на контроле и находятся на постоянной связи с родителями школьников. Для этого есть специальные чаты, где сопровождающие отвечают на все волнующие родителей вопросы.
В правительстве добавили, что в случае возникновения недомогания медпомощь окажут белгородским школьникам в каждом регионе — в областных детских больницах (медицинских центрах).
Всего по состоянию на 25 апреля более 12 тысяч школьников выехали за пределы Белгородской области в детские оздоровительные лагеря и санатории других регионов страны. За пределами региона обучаются, отдыхают и оздоравливаются школьники из Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов, Грайворонского и Шебекинского округов.
Дети находятся в 42 регионах страны (Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов), в том числе на федеральной площадке «Сириус».