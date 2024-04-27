145 уехавших в лагеря белгородских школьников попали в больницы

По состоянию на 25 апреля текущего года 145 школьников, выехавших в лагерях других регионов, находятся на лечении в медучреждениях за пределами Белгородской области. Речь идёт о больницах в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Нижегородской и Смоленской областях. Основные причины — простудные и респираторные заболевания (ОРВИ и его разновидности).