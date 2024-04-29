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Столовая

«Хлеб в карман кладут?» Питание белгородских школьников в лагерях проверят

29 апреля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Столовая

Гладков поручил проверить условия размещения юных белгородцев в других регионах

Один из основных вопросов, который предстоит изучить проверяющим, — питание школьников. По словам губернатора, в некоторых случаях детям предлагают не самый полноценный завтрак. Об итогах проверки необходимо будет доложить до 11 мая.
Сюжет
Дети

В лагеря других регионов отправят чиновников от белгородского минобразования и районов. Им предстоит проверить занятость школьников, вопросы получения образования и допобразования, а также питания.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в некоторых лагерях белгородским детям предлагают полноценный обед, но слабый завтрак. Из-за этого школьники остаются голодными до следующего приёма пищи.

Мне не нужно [в докладах — прим. ред.] слово «сбалансированный». Сытый или не сытый [ребёнок]? Хлеб в карман кладут, выходя из столовой, или нет? Мясо дают на завтрак или нет? Дети кашу практически не едят — только дети из сёл. Деревенские едят с удовольствием. Городские не едят ничего и ходят полдня голодные.
Вячеслав Гладков

Белгородская область готова в случае необходимости передать продукты или доплатить, заявил Гладков.

Также проверяющим предстоит доложить по итогам поездки, когда у юных белгородцев подъём и отбой, как часто они пользуются телефонами, как быстро школьникам готовы оказать медпомощь, как решаются вопросы с обеспечением личной гигиены.

Доклад необходимо предоставить до 11 мая.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Дети#Проверка#Новости Белгорода#Лагерь#Питание#Белгород#Вячеслав Гладков
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