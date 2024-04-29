«Хлеб в карман кладут?» Питание белгородских школьников в лагерях проверят

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В лагеря других регионов отправят чиновников от белгородского минобразования и районов. Им предстоит проверить занятость школьников, вопросы получения образования и допобразования, а также питания.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в некоторых лагерях белгородским детям предлагают полноценный обед, но слабый завтрак. Из-за этого школьники остаются голодными до следующего приёма пищи.
Мне не нужно [в докладах — прим. ред.] слово «сбалансированный». Сытый или не сытый [ребёнок]? Хлеб в карман кладут, выходя из столовой, или нет? Мясо дают на завтрак или нет? Дети кашу практически не едят — только дети из сёл. Деревенские едят с удовольствием. Городские не едят ничего и ходят полдня голодные.
Вячеслав Гладков
Белгородская область готова в случае необходимости передать продукты или доплатить, заявил Гладков.
Также проверяющим предстоит доложить по итогам поездки, когда у юных белгородцев подъём и отбой, как часто они пользуются телефонами, как быстро школьникам готовы оказать медпомощь, как решаются вопросы с обеспечением личной гигиены.
Доклад необходимо предоставить до 11 мая.