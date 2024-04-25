От клещей не обрабатывают, душ без замков: белгородцев не устроил лагерь в Ижевске

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Под постом губернатора в соцсети появилась, судя по обращению, жалоба юного белгородца на условия в лагере за пределами региона. Он сообщил, что их из Белгорода отправили в Ижевск в санаторий «Селычка».
По словам белгородца, в душевых санатория отсутствуют замки, на приём душа даётся час, за это время якобы должны помыться 43 человека.
Одна розетка на четыре человека, которая находится под потолком. <…> Ночью не пускают в туалет, так же как и в тихий час. В душ можно ходить только вечером, много людей приехали без полотенец, и тут даже банальных полотенец не выдают, не говоря уже о тапках и т. п.
пишет белгородец
Также, по сообщению молодого человека, в санатории отсутствуют связь и интернет. Персонал, пишет автор сообщения, позволяет себе некорректно высказываться в сторону детей.
Также автор жалобы отметил, что в санатории «много обещают, но ничего не делают». От клещей обещали осматривать каждый день, но по итогу осмотрели всего раз, добавил белгородец.
Помимо этого, у жителя региона есть вопросы о сроках пребывания детей в лагере, так как некоторые ребята не знали, что едут до конца мая, и взяли вещи только на 21 день.
«Очень хотим обратно домой, в родной Белгород. Надеемся на вывоз 9–10 мая, как говорили изначально», — подытожил автор текста.
На обращение ответила администрация Белгорода. Мэрия сообщила, что при заезде в санаторий детей осмотрел врач, для ребят назначили лечебные процедуры. В санатории существует режим дня: подъём, зарядка, лечебные процедуры, прогулки, отдых, во второй половине дня учебные занятия.
В санатории для детей «Селычка» созданы нормальные условия для проживания детей. В корпусах расположены четыре душевые кабинки и сушилка, замки на душевых кабинках не предусмотрены требованиями к данному типу лечебно-оздоровительного учреждения. В санатории в административном корпусе есть душевые комнаты, которые закрыты плотными шторами для ванн, где дети могут принять душ в течение дня и вечером, установлен банный день. Детям, которые приехали без полотенец, выдали банные полотенца.
мэрия Белгорода
Что касается розеток, то, речь о которой велась в жалобе, она предназначена для включения оборудования для очищения и увлажнения воздуха, но не для зарядки мобильных телефонов. В игровых комнатах есть сетевые фильтры для зарядки гаджетов, отметили в администрации.
Посещение туалета доступное, детей с выраженным поведением проблемного характера педагоги с уроков не отпускают в туалет, потому что они просто блуждают по коридорам.
мэрия Белгорода
Помимо этого, в санатории организованы учебные занятия для детей, каждый день по четыре урока. Ребят обеспечили канцтоварами, учебниками, дидактическим материалом.
С мобильной связью, по данным мэрии, также нет проблем — связь работает у всех детей, проблема только с выходом в интернет, но это характерно для данной территории. Сейчас этот вопрос решает администрация. Детям также предложили приобрести местную «симку», но они без выхода в интернет. Никто из детей не изъявил желание оформить карту.
Представителем управления образования администрации города Белгорода создан чат для родителей детей, находящихся в санатории, включены были все родители, однако некоторые родители покинули чат.
мэрия Белгорода
Кроме того, отмечается, что дети проводят достаточно времени на свежем воздухе, для них организуют игры, соревнования и мастер-классы.
Клещей в окрестностях санатория нет, там ещё лежит снег, они появляются только в конце мая. Также в мэрии рассказали, что по прибытии детей выяснилось, что некоторые не едят блюда из говядины, всем желающим заменили мясо на курицу. Были обращения по поводу питьевой воды. Вода в санатории артезианская и её кипятят.
Администрация подчеркнула, что сейчас дети находятся в адаптационном периоде, с ними ведут работу педагоги и психологи. Также управление образования администрации Белгорода довело информацию о том, что детей отправляют за пределы области после 10 апреля до конца весны, довело до руководителей школ. Руководители сообщили эту информацию родителям.
На жалобу также ответил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин. Чиновник сообщил, что созвонился с сопровождающим, руководством санатория и представителем министерства образования республики. Выяснилось, что в санатории созданы все условия для отдыха, оздоровления и обучения детей. Кабинки душевых не закрываются согласно требованиям учреждения, всех детей обеспечили полотенцами, жалоб от детей на некорректное поведение сотрудников санатория не поступало.