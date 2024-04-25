От клещей не обрабатывают, душ без замков: белгородцев не устроил лагерь в Ижевске

С мобильной связью, по данным мэрии, также нет проблем — связь работает у всех детей, проблема только с выходом в интернет, но это характерно для данной территории. Сейчас этот вопрос решает администрация. Детям также предложили приобрести местную «симку», но они без выхода в интернет. Никто из детей не изъявил желание оформить карту.