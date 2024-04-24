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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Белгородцы не оценили рацион детей в костромском лагере

После жалоб белгородских родителей в костромском детском лагере сменят повара

24 апреля 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы не оценили рацион детей в костромском лагере

Родители юных белгородцев пожаловались на качество питания в костромском лагере. По словам матери одного из детей, порции дают маленькие, а сама еда солёная. Министерство образования Белгородской области взяло ситуацию под личный контроль.

Мать юного белгородца, который сейчас находится в лагере «Красная горка»‎ ‎Костромской области, пожаловалась на качество питания в учреждении. Она утверждает, что у сына-подростка желудок «сам себя ест». Ребёнок рассказал матери, что им подают слипшиеся макароны и очень солёный омлет.

«То, чем их кормят, вообще не укладывается в понимании детского питания»‎, — пишет женщина.

На жалобу ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он сообщил, что вопрос питания в костромском лагере «Красная горка» взят на контроль администрацией лагеря и министерством образования Белгородской области. Повар в учреждении будет заменён с 29 апреля.

Ежедневно ответственный сопровождающий от Белгородской области будет размещать в родительском чате фото завтраков, обедов, ужинов.
Андрей Милёхин

Белгородцы также массово жаловались на качество еды в лагере Ставропольского края. Министр образования Белгородской области сообщил, что вопрос организации питания детей проработан министерством Ставропольского края и руководителем Ипатовского многопрофильного техникума.

А в лагере «Родник», который находится в Подмосковье, произошёл конфликт. Один из мальчиков оскорблял белгородских детей. Сообщается, что с участниками конфликта проведена беседа совместно с с администрацией лагеря.

«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей
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