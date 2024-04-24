После жалоб белгородских родителей в костромском детском лагере сменят повара

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Мать юного белгородца, который сейчас находится в лагере «Красная горка» Костромской области, пожаловалась на качество питания в учреждении. Она утверждает, что у сына-подростка желудок «сам себя ест». Ребёнок рассказал матери, что им подают слипшиеся макароны и очень солёный омлет.
«То, чем их кормят, вообще не укладывается в понимании детского питания», — пишет женщина.
На жалобу ответил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Он сообщил, что вопрос питания в костромском лагере «Красная горка» взят на контроль администрацией лагеря и министерством образования Белгородской области. Повар в учреждении будет заменён с 29 апреля.
Ежедневно ответственный сопровождающий от Белгородской области будет размещать в родительском чате фото завтраков, обедов, ужинов.
Андрей Милёхин
Белгородцы также массово жаловались на качество еды в лагере Ставропольского края. Министр образования Белгородской области сообщил, что вопрос организации питания детей проработан министерством Ставропольского края и руководителем Ипатовского многопрофильного техникума.
А в лагере «Родник», который находится в Подмосковье, произошёл конфликт. Один из мальчиков оскорблял белгородских детей. Сообщается, что с участниками конфликта проведена беседа совместно с с администрацией лагеря.