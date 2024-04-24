После жалоб белгородских родителей в костромском детском лагере сменят повара

Мать юного белгородца, который сейчас находится в лагере «Красная горка»‎ ‎Костромской области, пожаловалась на качество питания в учреждении. Она утверждает, что у сына-подростка желудок «сам себя ест». Ребёнок рассказал матери, что им подают слипшиеся макароны и очень солёный омлет.