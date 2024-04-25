Гладков рассказал о ситуации в детском лагере, на который ранее жаловались белгородцы

Как сообщил губернатор, в настоящее время в 30 лагерях в Ставропольском крае отдыхают и учатся более 1000 белгородских детей. Одно из учреждений Гладков посетил в ходе рабочей поездки. Речь идёт о загородном оздоровительном лагере «Гренада», на который ранее жаловались родители.