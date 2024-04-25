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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Гладков рассказал о ситуации в детском лагере, на который ранее жаловались белгородцы

Гладков рассказал о ситуации в детском лагере, на который ранее жаловались белгородцы

25 апреля 2024, 18:05
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Речь идёт о детском лагере «Гренада» Ставропольского края. Ранее родители сообщили, что у детей якобы забирают мобильные телефоны и выдают только на два часа в день. Глава региона Вячеслав Гладков посетил учреждение и рассказал об условиях.

Как сообщил губернатор, в настоящее время в 30 лагерях в Ставропольском крае отдыхают и учатся более 1000 белгородских детей. Одно из учреждений Гладков посетил в ходе рабочей поездки. Речь идёт о загородном оздоровительном лагере «Гренада», на который ранее жаловались родители.

В настоящее время в лагере 242 ребёнка разных возрастов, а также 11 сопровождающих из Белгородской области. Детей распределили в четыре школы, дали учебники и школьные принадлежности.

Мы все понимаем беспокойство родителей, от которых поступали вопросы по лагерю «Гренада». Чтобы успокоить их, некоторое время назад отправлял сюда специалистов управления протокола губернатора, а теперь и сам лично убедился, что условия в лагере отличные и ребята всем довольны — весёлые, ухоженные, одежда чистая.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Белгородцы#Детский лагерь#Мобильные телефоны#Условия#Белгород#Учебники#Ставропольский край#Школьные принадлежности
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