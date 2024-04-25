Гладков рассказал о ситуации в детском лагере, на который ранее жаловались белгородцы

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Как сообщил губернатор, в настоящее время в 30 лагерях в Ставропольском крае отдыхают и учатся более 1000 белгородских детей. Одно из учреждений Гладков посетил в ходе рабочей поездки. Речь идёт о загородном оздоровительном лагере «Гренада», на который ранее жаловались родители.
В настоящее время в лагере 242 ребёнка разных возрастов, а также 11 сопровождающих из Белгородской области. Детей распределили в четыре школы, дали учебники и школьные принадлежности.
Мы все понимаем беспокойство родителей, от которых поступали вопросы по лагерю «Гренада». Чтобы успокоить их, некоторое время назад отправлял сюда специалистов управления протокола губернатора, а теперь и сам лично убедился, что условия в лагере отличные и ребята всем довольны — весёлые, ухоженные, одежда чистая.
Вячеслав Гладков