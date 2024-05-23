Украинский дрон атаковал школу в Белгородской области

Случился взрыв, но жертв среди мирных жителей нет, потому что на момент атаки в школе никого не было — в селе действует дистанционное обучение. В результате атаки повреждены крыша школы, выбиты окна на третьем и четвертом этажах, а также разбито окно в одной из квартир соседнего многоквартирного дома.

Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы, ведётся обход близлежащих домов.