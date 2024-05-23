Украинский дрон атаковал школу в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
ВСУ атаковали школу в селе Безымено Грайворонского округа с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Случился взрыв, но жертв среди мирных жителей нет, потому что на момент атаки в школе никого не было — в селе действует дистанционное обучение. В результате атаки повреждены крыша школы, выбиты окна на третьем и четвертом этажах, а также разбито окно в одной из квартир соседнего многоквартирного дома.
Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы, ведётся обход близлежащих домов.
Позавчера, 21 мая, дрон совершил атаку на участок дороги в Белгородском районе. В результате пострадала мирная жительница, которой потребовалось амбулаторное медицинское лечение.