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ВСУ пытались атаковать школу в белгородском селе

Украинский дрон атаковал школу в Белгородской области

23 мая 2024, 11:47
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

ВСУ пытались атаковать школу в белгородском селе

ВСУ атаковали с использованием дрона школу в селе Безымено Грайворонского округа. В момент инцидента в здании не было ни детей, ни взрослых, сообщает Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали школу в селе Безымено Грайворонского округа с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Случился взрыв, но жертв среди мирных жителей нет, потому что на момент атаки в школе никого не было — в селе действует дистанционное обучение. В результате атаки повреждены крыша школы, выбиты окна на третьем и четвертом этажах, а также разбито окно в одной из квартир соседнего многоквартирного дома.
Сообщается, что на месте происшествия работают оперативные службы, ведётся обход близлежащих домов.

Позавчера, 21 мая, дрон совершил атаку на участок дороги в Белгородском районе. В результате пострадала мирная жительница, которой потребовалось амбулаторное медицинское лечение.

Территория частного дома белгородцев пострадала из-за атаки ВСУ
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