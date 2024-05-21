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Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

После атаки дрона-камикадзе ранения получила одна белгородка

Белгородка пострадала из-за вечерней атаки дрона-камикадзе

21 мая 2024, 18:24
Фото: 1MI

После атаки дрона-камикадзе ранения получила одна белгородка

Дрон атаковал дорогу в Белгородском районе. Пострадала белгородка, которую отправили на амбулаторное лечение. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Ещё один украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Произошло это между сёлами Устинка и Ясные Зори Белгородского района.

В результате обстрела пострадала женщина. Жительница с осколочным ранением бедра сама обратилась в горбольницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. От госпитализации она отказалась.

Напомним, что в результате сегодняшних атак на регион погибла одна женщина, ещё пятеро, включая семилетнего мальчика, пострадали.

Пока белгородцы вспоминают прошлых жертв ВСУ, в регионе появляются новые
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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