Белгородка пострадала из-за вечерней атаки дрона-камикадзе

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Ещё один украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге автомобиль. Произошло это между сёлами Устинка и Ясные Зори Белгородского района.
В результате обстрела пострадала женщина. Жительница с осколочным ранением бедра сама обратилась в горбольницу №2 Белгорода, где ей оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. От госпитализации она отказалась.
Напомним, что в результате сегодняшних атак на регион погибла одна женщина, ещё пятеро, включая семилетнего мальчика, пострадали.