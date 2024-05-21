Пока белгородцы вспоминают прошлых жертв ВСУ, в регионе появляются новые

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 16:01
Утром 21 мая стало известно об атаке ВСУ на контрольно-пропускной пункт посёлка Октябрьский Белгородского района. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль, из-за чего несовместимые с жизнью ранения получила одна женщина.
Ещё три человека пострадали: у свекрови погибшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и доставили её в областную клиническую больницу, а у свёкра и мужа — осколочные ранения различных частей тела. Их отвезли в горбольницу №2.
ЧП произошло в селе Колосково Валуйского городского округа: семилетний мальчик пострадал из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Ребёнка с ранениями мягких тканей обеих стоп доставили в Валуйскую ЦРБ, после чего его переведут в детскую областную больницу.
В селе Ржевка Шебекинского городского округа из-за падения и детонации дрона пострадала женщина. В этот момент она находилась на открытой территории промышленного предприятия. Белгородку с баротравмой доставили в горбольницу №2.
Также под обстрел со стороны Украины попали Шебекино, Новая Таволжанка, Муром, Красное и Вознесеновка Шебекинского округа, а также Зозули и Грузское Борисовского района. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших мирных жителей, однако в них зафиксировали ряд разрушений.
После случившейся на Харьковской горе в Белгороде трагедии прошло девять дней. 12 мая обломок украинского снаряда попал во второй этаж многоквартирного дома №55а по улице Щорса, из-за чего весь десятиэтажный подъезд №3 обрушился. В результате произошедшего погибли 17 человек, ещё 19 пострадали.
На месте трагедии образовался стихийный мемориал, на который неравнодушные белгородцы до сих пор продолжают нести цветы.
Тем временем местные власти продолжают оказывать помощь уцелевшим собственникам пострадавшего дома. Так, жильцам подъездов №2 и №3 помогут вывезти вещи и мебель. Для помощи белгородцам в вывозе подрядные организации и спецслужбы приостановят свои работы до субботы, 25 мая.
Администрация Белгорода же посодействует в определении места, куда будет вывезено всё уцелевшее имущество. Если же у собственников не получится самостоятельно забрать свои вещи, в этом им помогут сотрудники МЧС и участковый.
Старшему по дому также передали копии заключения строительной экспертизы, которая установила, что восстановить дом без сноса реально. Однако собственники квартир с пятого по восьмой подъезды настояли на дополнительной экспертизе, которую вскоре проведут.