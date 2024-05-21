ВСУ нанесли удар по Борисовскому району Белгородской области

На выезде из села Грузское беспилотник-камикадзе совершил падение и детонацию, повредив ассенизаторскую машину. Второй беспилотник взорвался при падении в центре села и разбил в результате легковой автомобиль. Сообщается, что оперативные службы работают на месах происшествий.