ВСУ нанесли удар по Борисовскому району Белгородской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Несколько населённых пунктов Борисовского района подверглись атаке со стороны ВСУ с применением беспилотников. Жертв среди населения нет, сообщает Вячеслав Гладков.
В селе Зозули повреждены окна двух частных домов. Еще один беспилотник упал возле жилого дома и сдетонировал, обошлось без последствий.
На выезде из села Грузское беспилотник-камикадзе совершил падение и детонацию, повредив ассенизаторскую машину. Второй беспилотник взорвался при падении в центре села и разбил в результате легковой автомобиль. Сообщается, что оперативные службы работают на месах происшествий.
Сегодня, 21 мая, стало известно, что беспилотник-камикадзе атаковал легковой автомобиль, который ехал по дороге рядом с контрольно-пропускным пунктом возле посёлка Октябрьский. В результате взрыва одна женщина погибла, ещё трое человек получили ранения.