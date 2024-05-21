Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

ВСУ нанесли удар по Борисовскому району Белгородской области

ВСУ нанесли удар по Борисовскому району Белгородской области

21 мая 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
Несколько населенных пунктов Борисовского района подверглись атаке со стороны ВСУ с применением беспилотников, жертв нет. Повреждены дома и автомобили, сообщает Вячеслав Гладков.

Несколько населённых пунктов Борисовского района подверглись атаке со стороны ВСУ с применением беспилотников. Жертв среди населения нет, сообщает Вячеслав Гладков.

В селе Зозули повреждены окна двух частных домов. Еще один беспилотник упал возле жилого дома и сдетонировал, обошлось без последствий.

На выезде из села Грузское беспилотник-камикадзе совершил падение и детонацию, повредив ассенизаторскую машину. Второй беспилотник взорвался при падении в центре села и разбил в результате легковой автомобиль. Сообщается, что оперативные службы работают на месах происшествий.

Сегодня, 21 мая, стало известно, что беспилотник-камикадзе атаковал легковой автомобиль, который ехал по дороге рядом с контрольно-пропускным пунктом возле посёлка Октябрьский. В результате взрыва одна женщина погибла, ещё трое человек получили ранения.

Нацелились на сельхоз? ВСУ за утро атаковали второе предприятие под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле БелгородчиныОхота на «вампиров»: спасёт ли санитарная зона Белгородскую область от обстрелов
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#БПЛА
Подпишитесь
Из-за атаки украинского дрона погибла белгородка. Ещё трое получили ранения
Сегодня, 06:13
«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской области
Сегодня, 04:21
РСЗО, дроны и баллистика: какую тактику применяют ВСУ при обстреле Белгородчины
Сегодня, 07:20
«Кувшинка» в парке Белгорода: новый фонтан или восстановленный исторический объект?
Сегодня, 08:50
Признают иноагентами? Что грозит белгородским диаспорам, если примут новый закон
Сегодня, 08:02
Охота на «вампиров»: спасёт ли санитарная зона Белгородскую область от обстрелов
16 мая, 15:35
"