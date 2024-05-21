Под Белгородом пострадал 7-летний ребёнок из-за неосторожного обращения со снарядом

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В селе Колосково Валуйского горокруга произошло ЧП — при неосторожном обращении с боеприпасом был ранен 7-летний мальчик. У ребёнка пострадали мягкие ткани обеих стоп.
Мальчика для оказания первичной помощи скорая доставила в Валуйскую ЦРБ. После пострадавшего передадут на лечение в детскую областную больницу.
Безответственность взрослых приводит к трагедиям! Если вы видите боеприпас в руках ребёнка, нужно понимать, что он может нанести ребёнку непоправимый ущерб.
Вячеслав Гладков