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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В белгородском селе пострадал ребёнок из-за неосторожного обращения со снарядом

Под Белгородом пострадал 7-летний ребёнок из-за неосторожного обращения со снарядом

21 мая 2024, 11:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

В белгородском селе пострадал ребёнок из-за неосторожного обращения со снарядом

ЧП произошло в селе Колосково Валуйского горокруга. У ребёнка ранение мягких тканей обеих стоп. Мальчика госпитализировали, сообщил Вячеслав Гладков.

В селе Колосково Валуйского горокруга произошло ЧП — при неосторожном обращении с боеприпасом был ранен 7-летний мальчик. У ребёнка пострадали мягкие ткани обеих стоп.

Мальчика для оказания первичной помощи скорая доставила в Валуйскую ЦРБ. После пострадавшего передадут на лечение в детскую областную больницу.

Безответственность взрослых приводит к трагедиям! Если вы видите боеприпас в руках ребёнка, нужно понимать, что он может нанести ребёнку непоправимый ущерб.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Боеприпас#Белгород#Вячеслав Гладков#Ребёнок#Валуйский горокруг
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