Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Белгородка погибла в результате взрыва дрона-камикадзе ВСУ

Из-за атаки украинского дрона погибла белгородка. Ещё трое получили ранения

21 мая 2024, 06:13
Фото: 1MI

Белгородка погибла в результате взрыва дрона-камикадзе ВСУ

Под удар ВСУ попал легковой автомобиль с мирными жителями. Трое человек пострадали, одна женщина погибла. Подробности произошедшего сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль вблизи КПП у посёлка Октябрьский. В результате взрыва погибла одна женщина, ещё три человека получили ранения.

Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой доставили в областную клиническую больницу, а её свёкра и мужа с осколочными ранениями различных частей тела — в горбольницу №2.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 мая из-за атаки дронами в Октябрьском погибли женщина и её четырёхлетний сын. Отец мальчика получил ссадины, водитель автомобиля — осколочные ранения правой кисти. Оба отказались от госпитализации.

В Белгороде объявили ракетную опасность, работает ПВО
Узнать подробнее
Читайте также:
«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской областиПриграничье под ударом ВСУ, в Белгороде приступили к восстановлению повреждённого МКДВСУ снова атаковали Шебекинский округ, повреждён инфраструктурный объект связи
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дрон#Погибшая#Атака ВСУ
Подпишитесь
«Ольха», БПЛА, ракетные опасности: как прошла ночь в Белгородской области
Сегодня, 04:21
Власти рассказали о сроках сноса части пострадавшего от обстрела дома в Белгороде
Сегодня, 06:24
Какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?
Вчера, 11:25
Стало известно, зачем управление образования Белгорода арендует склад у Фуглаевых
Сегодня, 07:15
Появился танк? Белгородской области выдали бронированную машину на гусеничном ходу
Сегодня, 06:43
"