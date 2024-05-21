Из-за атаки украинского дрона погибла белгородка. Ещё трое получили ранения

Напомним, что в ночь с 16 на 17 мая из-за атаки дронами в Октябрьском погибли женщина и её четырёхлетний сын. Отец мальчика получил ссадины, водитель автомобиля — осколочные ранения правой кисти. Оба отказались от госпитализации.