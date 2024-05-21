Из-за атаки украинского дрона погибла белгородка. Ещё трое получили ранения

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль вблизи КПП у посёлка Октябрьский. В результате взрыва погибла одна женщина, ещё три человека получили ранения.
Свекровь погибшей с открытой черепно-мозговой травмой доставили в областную клиническую больницу, а её свёкра и мужа с осколочными ранениями различных частей тела — в горбольницу №2.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 мая из-за атаки дронами в Октябрьском погибли женщина и её четырёхлетний сын. Отец мальчика получил ссадины, водитель автомобиля — осколочные ранения правой кисти. Оба отказались от госпитализации.