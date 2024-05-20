Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Дрон

ВСУ снова атаковали Шебекинский округ, повреждён инфраструктурный объект связи

20 мая 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Инфраструктурный объект связи пострадал в белгородском селе из-за атаки ВСУ

На этот раз под удар попало село Муром Шебекинского горокруга. Пострадавших нет, сообщает Вячеслав Гладков.

20 мая дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром в Шебекинском горокруге. В результате взрыва был повреждён инфраструктурный объект связи. Среди мирных жителей никто не пострадал.

К восстановительным работам аварийные бригада приступят после согласования с Минобороны РФ.

Ранее два дрона-камикадзе ВСУ впустили по селу Безымено в Грайворонском горокруге. Также сегодня под атаку попали сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино. Из жителей этих населённых пунктов никто не пострадал. Были повреждены окна и фасады зданий, ЛЭП, забор, домовладения.

Стал известен масштаб разрушений в Шебекино после обстрела «Вампиром»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы совместными усилиями потушили загоревшиеся из-за атаки ВСУ домаВ результате атак ВСУ в Белгороде ранены школьница и взрослая женщинаЕщё одна атака ВСУ: Дрон-камикадзе ударил по белгородскому селу Красное
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Два человека в реанимации, раненую девочку переведут на лечение в Москву
Сегодня, 15:44
Через сколько лет почти все белгородцы будут зарабатывать больше 100 тысяч рублей?
Сегодня, 11:14
Песков: Санитарная зона создаётся, чтобы обезопасить города от обстрелов ВСУ
Сегодня, 12:21
Какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?
Сегодня, 11:25
Гладков: Подбор жилья взамен пострадавшего не может длиться вечно
Сегодня, 08:43
Система ПВО сбила над Белгородской областью американскую ракету HARM
Сегодня, 12:40
"