ВСУ снова атаковали Шебекинский округ, повреждён инфраструктурный объект связи

Ранее два дрона-камикадзе ВСУ впустили по селу Безымено в Грайворонском горокруге. Также сегодня под атаку попали сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино. Из жителей этих населённых пунктов никто не пострадал. Были повреждены окна и фасады зданий, ЛЭП, забор, домовладения.