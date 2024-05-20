ВСУ снова атаковали Шебекинский округ, повреждён инфраструктурный объект связи

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
20 мая дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром в Шебекинском горокруге. В результате взрыва был повреждён инфраструктурный объект связи. Среди мирных жителей никто не пострадал.
К восстановительным работам аварийные бригада приступят после согласования с Минобороны РФ.
Ранее два дрона-камикадзе ВСУ впустили по селу Безымено в Грайворонском горокруге. Также сегодня под атаку попали сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино. Из жителей этих населённых пунктов никто не пострадал. Были повреждены окна и фасады зданий, ЛЭП, забор, домовладения.