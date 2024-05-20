Приграничье под ударом ВСУ, в Белгороде приступили к восстановлению повреждённого МКД

Сегодня во время оперсовещания регионального правительства озвучили заключение экспертов по оценке дома на улице Щорса, 55А. Напомним, что часть дома пострадала в результате обстрела ВСУ 12 мая. Согласно заключению экспертов, повреждений в подъезде №1, а также с четвёртого по восьмой подъезды нет. При этом, там, где стояки квартир примыкают к деформационному шву, временно не заселят людей до полного демонтажа второго и третьего подъездов. Подробнее — в материале.