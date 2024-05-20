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Приграничье под ударом ВСУ, в Белгороде приступили к восстановлению повреждённого МКД

Приграничье под ударом ВСУ, в Белгороде приступили к восстановлению повреждённого МКД

20 мая 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Приграничные районы Белгородской области сегодня множество раз попали под атаку дронов и обстрелы ВСУ. Из мирных жителей никто не пострадал. В областном центре провели экспертизу повреждённого МКД. Пострадавшим белгородцам рассказали о материальной помощи. Подробнее — в материале Бел.Ру.

Ракетная опасность и атаки дронов

В районах Белгородской области сегодня несколько раз объявляли ракетную опасность. Сигналы тревоги начали поступать ещё ночью. В 02:29 объявлялась опасность атаки БПЛА. В 07:43 запустили сигнал ракетной опасности над областным центром и районом.

В районе 9 и 11 часов утра в Белгороде, районе и Шебекинском округе снова заработала сирена. В полдень ракетная опасность была объявлена по всей территории Белгородской области. Местные жители сообщила, что над городом прогремели взрывы. Повторно сигнал тревоги в области запустили уже около 12:52. Над городом снова было громко. Ещё одна ракетная опасность в областном центре и Белгородском районе была объявлена в 15:02.

Над Белгородом снова прогремели взрывы
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Дежурные средства ПВО около 11:00 уничтожили над Белгородской областью один снаряд «Ольхи» и два беспилотника. В районе 13:00 была сбита американская противорадиолокационная ракета HARM. Около 15:00 система ПВО сбила ещё два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника.

Система ПВО сбила над Белгородской областью американскую ракету HARM
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Утром 20 мая под удар дрона-камикадзе ВСУ попало Шебекино. Пострадали окна в квартирах и фасад зданий. Позже под удар попало село Красное. В результате детонации дрона пострадал забор частного домовладения.

После стало известно об атаке ВСУ на село Графовку в Краснояружском районе. Временно остались без света шесть населённых пунктов из-за повреждения линии электропередачи.

Шесть сёл Белгородской области остались без электричества из-за обстрела
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В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга сегодня в результате обстрела ВСУ загорелась хозпостройка и повредилась линия электропередачи. Позже украинский дрон атаковал село Архангельское в Шебекинском горокруге. Была повреждена кровля нежилого дома, в четырёх домовладениях повредились фасады, окна и заборы.

Также сегодня два дрона ВСУ ударили по селу Безымено в Грайворонском горокруге. В результате — загорелся нежилой дом, частичное возгорание произошло в другом домовладении и сильно пострадала кровля. Пожары потушили.

Белгородцы совместными усилиями потушили загоревшиеся из-за атаки ВСУ дома
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Что там с пострадавшим домом на Щорса?

Сегодня во время оперсовещания регионального правительства озвучили заключение экспертов по оценке дома на улице Щорса, 55А. Напомним, что часть дома пострадала в результате обстрела ВСУ 12 мая. Согласно заключению экспертов, повреждений в подъезде №1, а также с четвёртого по восьмой подъезды нет. При этом, там, где стояки квартир примыкают к деформационному шву, временно не заселят людей до полного демонтажа второго и третьего подъездов. Подробнее — в материале.

Известно, что в настоящий момент 30 жителей дома находятся в ПВР, остальные же проживают у родственников. На оперативном совещании рассказали о том, как в доме сейчас проходят ремонтные работы.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что в уцелевших подъездах повреждения остекления получили 93 квартиры. Работы по восстановлению окон планируют завершить до конца месяца.

Как проходит восстановление обрушившегося дома на Щорса в Белгороде на данный момент?
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Помощь пострадавшим от обстрелов

Белгородской области было выделено 800 млн рублей для оказания помощи людям, которые вынуждены были покинуть места своего проживания.

Белгородцы могут получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей, выплату за частично утраченное имущества в 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

Подробнее о том, кто из белгородцев может рассчитывать на материальную помощь, рассказали в материале Бел.Ру.

Какие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?
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