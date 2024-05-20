Приграничье под ударом ВСУ, в Белгороде приступили к восстановлению повреждённого МКД

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В районах Белгородской области сегодня несколько раз объявляли ракетную опасность. Сигналы тревоги начали поступать ещё ночью. В 02:29 объявлялась опасность атаки БПЛА. В 07:43 запустили сигнал ракетной опасности над областным центром и районом.
В районе 9 и 11 часов утра в Белгороде, районе и Шебекинском округе снова заработала сирена. В полдень ракетная опасность была объявлена по всей территории Белгородской области. Местные жители сообщила, что над городом прогремели взрывы. Повторно сигнал тревоги в области запустили уже около 12:52. Над городом снова было громко. Ещё одна ракетная опасность в областном центре и Белгородском районе была объявлена в 15:02.
Дежурные средства ПВО около 11:00 уничтожили над Белгородской областью один снаряд «Ольхи» и два беспилотника. В районе 13:00 была сбита американская противорадиолокационная ракета HARM. Около 15:00 система ПВО сбила ещё два снаряда РСЗО «Ольха» и два беспилотника.
После стало известно об атаке ВСУ на село Графовку в Краснояружском районе. Временно остались без света шесть населённых пунктов из-за повреждения линии электропередачи.
В Новой Таволжанке Шебекинского горокруга сегодня в результате обстрела ВСУ загорелась хозпостройка и повредилась линия электропередачи. Позже украинский дрон атаковал село Архангельское в Шебекинском горокруге. Была повреждена кровля нежилого дома, в четырёх домовладениях повредились фасады, окна и заборы.
Также сегодня два дрона ВСУ ударили по селу Безымено в Грайворонском горокруге. В результате — загорелся нежилой дом, частичное возгорание произошло в другом домовладении и сильно пострадала кровля. Пожары потушили.
Сегодня во время оперсовещания регионального правительства озвучили заключение экспертов по оценке дома на улице Щорса, 55А. Напомним, что часть дома пострадала в результате обстрела ВСУ 12 мая. Согласно заключению экспертов, повреждений в подъезде №1, а также с четвёртого по восьмой подъезды нет. При этом, там, где стояки квартир примыкают к деформационному шву, временно не заселят людей до полного демонтажа второго и третьего подъездов. Подробнее — в материале.
Известно, что в настоящий момент 30 жителей дома находятся в ПВР, остальные же проживают у родственников. На оперативном совещании рассказали о том, как в доме сейчас проходят ремонтные работы.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что в уцелевших подъездах повреждения остекления получили 93 квартиры. Работы по восстановлению окон планируют завершить до конца месяца.
Белгородской области было выделено 800 млн рублей для оказания помощи людям, которые вынуждены были покинуть места своего проживания.
Белгородцы могут получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей, выплату за частично утраченное имущества в 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.
Подробнее о том, кто из белгородцев может рассчитывать на материальную помощь, рассказали в материале Бел.Ру.