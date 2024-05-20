Пять домов белгородцев пострадали из-за падения и детонации украинского дрона

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Архангельское Шебекинского городского округа. В результате его падения и детонации сильные повреждения получила кровля нежилого дома. Также осколками выбило окна и посекло фасады и заборы в четырёх домовладениях.
Из мирных жителей, по информации главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные службы. Они продолжают обход территории.
Отметим, что за сегодняшний день под огнём ВСУ также оказались сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино, а также село Безымено Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, но повреждения получили ЛЭП, забор и частные дома.