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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

За сутки ВСУ атаковали четвёртый населённый пункт Шебекинского округа

Пять домов белгородцев пострадали из-за падения и детонации украинского дрона

20 мая 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney

За сутки ВСУ атаковали четвёртый населённый пункт Шебекинского округа

ВСУ атаковали четвёртый за сутки населённый пункт в Шебекинском округе. Снова обошлось без пострадавших. О разрушениях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Архангельское Шебекинского городского округа. В результате его падения и детонации сильные повреждения получила кровля нежилого дома. Также осколками выбило окна и посекло фасады и заборы в четырёх домовладениях.

Из мирных жителей, по информации главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные службы. Они продолжают обход территории.

Отметим, что за сегодняшний день под огнём ВСУ также оказались сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино, а также село Безымено Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, но повреждения получили ЛЭП, забор и частные дома.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Дрон#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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