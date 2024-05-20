Пять домов белгородцев пострадали из-за падения и детонации украинского дрона

Отметим, что за сегодняшний день под огнём ВСУ также оказались сёла Красное, Новая Таволжанка и город Шебекино, а также село Безымено Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, но повреждения получили ЛЭП, забор и частные дома.