Песков: Санитарная зона создаётся, чтобы обезопасить города от обстрелов ВСУ

Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай: «Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населённые пункты».