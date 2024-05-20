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Песков: Санитарная зона создаётся, чтобы обезопасить города от обстрелов ВСУ

Песков: Санитарная зона создаётся, чтобы обезопасить города от обстрелов ВСУ

20 мая 2024, 12:21
Фото: 1MI
РФ продолжает работу по созданию санитарной зоны для обеспечения безопасности своей территории. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Российская газета».

Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какие меры предпринимаются для защиты Белгородской области от атак ВСУ. Пресс-секретарь президента сообщил, что Россия продолжает создание санитарной зоны для обеспечения безопасности.

Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай: «Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населённые пункты».

Напомним, что ранее глава государства сообщил, что в настоящий момент у России нет планов по взятию Харькова. Операция, которую сейчас проводят ВС РФ на харьковском направлении, является ответом на обстрелы регионов России.

Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Дмитрий Песков#Санитарная зона#Обстрелы
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