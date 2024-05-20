Песков: Санитарная зона создаётся, чтобы обезопасить города от обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, какие меры предпринимаются для защиты Белгородской области от атак ВСУ. Пресс-секретарь президента сообщил, что Россия продолжает создание санитарной зоны для обеспечения безопасности.
Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай: «Он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населённые пункты».
Напомним, что ранее глава государства сообщил, что в настоящий момент у России нет планов по взятию Харькова. Операция, которую сейчас проводят ВС РФ на харьковском направлении, является ответом на обстрелы регионов России.