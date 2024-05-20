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Published Сегодня, 06:18

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Дроны

Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки

20 мая 2024, 06:18
Фото: Изображение Midjourney
Дроны

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Шебекино в Белгородской области

Из мирных жителей никто не пострадал. В МКД выбило окна и посекло фасады. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 20 мая под удар ВСУ с помощью дрона-камикадзе попал город Шебекино. Летательный аппарат упал и сдетонировал. Обошлось без пострадавших.

В четырёх квартирах двух МКД выбило окна, а также посекло фасады зданий.

На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона.

Накануне ВСУ обстреляли центр Шебекино из РСЗО. В результате обстрела ранения получили 11 человек, в том числе трое детей. Двух ребят — 15-летнего парня и 12-летнего мальчика, — госпитализировали. 17-летний юноша будет проходить лечение амбулаторно. Пятеро мужчин и три женщины с различными ранениями также попали в больницу.

Под обстрел ВСУ попал центр города Шебекино: ранены 11 человек
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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