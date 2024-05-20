Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Утром 20 мая под удар ВСУ с помощью дрона-камикадзе попал город Шебекино. Летательный аппарат упал и сдетонировал. Обошлось без пострадавших.
В четырёх квартирах двух МКД выбило окна, а также посекло фасады зданий.
На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона.
Накануне ВСУ обстреляли центр Шебекино из РСЗО. В результате обстрела ранения получили 11 человек, в том числе трое детей. Двух ребят — 15-летнего парня и 12-летнего мальчика, — госпитализировали. 17-летний юноша будет проходить лечение амбулаторно. Пятеро мужчин и три женщины с различными ранениями также попали в больницу.