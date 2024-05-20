Ещё одна атака ВСУ: Дрон-камикадзе ударил по белгородскому селу Красное

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Днём 20 мая атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Красное в Шебекинском горокруге. При падении дрон сдетонировал — пострадал забор частного домовладения.
Обошлось без раненых.
Утром под атаку дрона-камикадзе ВСУ попало Шебекино. Никто не пострадал. В двух многоэтажках были повреждены четыре квартиры. В жилых помещениях выбило окна. Также был повреждён фасад зданий.
Вчера вечером, 19 мая, ВСУ из РСЗО обстреляли центр Шебекино. Пострадали 11 человек — трое детей и восемь взрослых. При обстреле в квартирах выбило окна, осколки посекли автомобили.