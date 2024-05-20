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Украинский дрон-камикадзе атаковал село Красное в Белгородской области

Ещё одна атака ВСУ: Дрон-камикадзе ударил по белгородскому селу Красное

20 мая 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Красное в Белгородской области

Из мирных жителей никто не пострадал. В результате детонации дрона был повреждён забор, сообщил Вячеслав Гладков.

Днём 20 мая атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Красное в Шебекинском горокруге. При падении дрон сдетонировал — пострадал забор частного домовладения.

Обошлось без раненых.

Утром под атаку дрона-камикадзе ВСУ попало Шебекино. Никто не пострадал. В двух многоэтажках были повреждены четыре квартиры. В жилых помещениях выбило окна. Также был повреждён фасад зданий.

Вчера вечером, 19 мая, ВСУ из РСЗО обстреляли центр Шебекино. Пострадали 11 человек — трое детей и восемь взрослых. При обстреле в квартирах выбило окна, осколки посекли автомобили.

Шебекино атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждены две многоэтажки
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Красное#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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