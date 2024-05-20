Стал известен масштаб разрушений в Шебекино после обстрела «Вампиром»

По Шебекино ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО «Вампир», также город атаковал дрон-камикадзе. Во время атаки пострадали 12 человек, среди которых трое — дети. Один из несовершеннолетних сейчас находится под наблюдением врачей, остальных отпустили на амбулаторное лечение. Пятеро взрослых сейчас находятся в больницах Белгорода, ещё четверых пострадавших отправили домой.