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Белгородское Шебекино 19 мая ВСУ обстреляли из РСЗО «Вампир»

Стал известен масштаб разрушений в Шебекино после обстрела «Вампиром»

20 мая 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney

Белгородское Шебекино 19 мая ВСУ обстреляли из РСЗО «Вампир»

В результате обстрела пострадали 12 человек, часть из них сейчас находится в больнице. Повреждения зафиксировали в восьми многоэтажках. Осколками посечены 12 автомобилей. Под удар ВСУ также попали сёла Ржевка, Новая Таволжанка, Муром и Белянка, а также посёлок Красное и хутор Мухин.
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Обстрел

Информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области опубликовал Вячеслав Гладков. 19 мая в Шебекинском горокруге под ударом оказались семь населённых пунктов.

По Шебекино ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО «Вампир», также город атаковал дрон-камикадзе. Во время атаки пострадали 12 человек, среди которых трое — дети. Один из несовершеннолетних сейчас находится под наблюдением врачей, остальных отпустили на амбулаторное лечение. Пятеро взрослых сейчас находятся в больницах Белгорода, ещё четверых пострадавших отправили домой.

В городе во время обстрела различные разрушения зафиксировали в восьми многоэтажках. 12 автомобилей посекло осколками.

Также накануне под обстрел попала Ржевка, в селе зафиксировали один прилёт. Пострадали два мирных жителя — женщина и мужчина. Раненых госпитализировали.

В селе повреждения получили четыре МКД, пять частных домовладений, офис семейного врача, машина и линия электропередачи.

По Новой Таволжанке выпустили один боеприпас. В четырёх дома были выбиты окна, посечены кровля, фасады и заборы. По ударом также оказался неработающий коммерческий объект и машина.

Восемь взрывных устройств с беспилотника ВСУ сбросили на посёлок Красное. Населённый пункт также оказался под миномётным обстрелом. Здание неработающего сельхозпредприятия и животноводческой фермы пострадало в результате взрыва. Также повреждены четыре машины и сельхоз техника.

Ещё 10 миномётных снарядов ВСУ выпустили по селу Белянка, три взрывных устройства с БПЛА — по хутору Мухин, ещё одно — по Мурому. Обошлось без последствий.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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