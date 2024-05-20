Стал известен масштаб разрушений в Шебекино после обстрела «Вампиром»

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Информацию о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области опубликовал Вячеслав Гладков. 19 мая в Шебекинском горокруге под ударом оказались семь населённых пунктов.
По Шебекино ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО «Вампир», также город атаковал дрон-камикадзе. Во время атаки пострадали 12 человек, среди которых трое — дети. Один из несовершеннолетних сейчас находится под наблюдением врачей, остальных отпустили на амбулаторное лечение. Пятеро взрослых сейчас находятся в больницах Белгорода, ещё четверых пострадавших отправили домой.
В городе во время обстрела различные разрушения зафиксировали в восьми многоэтажках. 12 автомобилей посекло осколками.
Также накануне под обстрел попала Ржевка, в селе зафиксировали один прилёт. Пострадали два мирных жителя — женщина и мужчина. Раненых госпитализировали.
В селе повреждения получили четыре МКД, пять частных домовладений, офис семейного врача, машина и линия электропередачи.
По Новой Таволжанке выпустили один боеприпас. В четырёх дома были выбиты окна, посечены кровля, фасады и заборы. По ударом также оказался неработающий коммерческий объект и машина.
Восемь взрывных устройств с беспилотника ВСУ сбросили на посёлок Красное. Населённый пункт также оказался под миномётным обстрелом. Здание неработающего сельхозпредприятия и животноводческой фермы пострадало в результате взрыва. Также повреждены четыре машины и сельхоз техника.
Ещё 10 миномётных снарядов ВСУ выпустили по селу Белянка, три взрывных устройства с БПЛА — по хутору Мухин, ещё одно — по Мурому. Обошлось без последствий.