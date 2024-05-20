В результате атак ВСУ в Белгороде ранены школьница и взрослая женщина

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Вчера, 19 мая, Белгороде БПЛА влетел в окно одной из квартир и взорвался. В результате падения обломков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ребёнок получил осколочные ранения грудной клетки и баротравму, ее доставили в детскую областную больницу. Также пострадала взрослая женщина, ей оказывают необходимую медицинскую помощь в стационаре. В результате обстрела есть разрушения в 11 квартирах и повреждения четырёх автомобилей.
В Грайворонском городском округе в районе посёлка Совхозный в поле был обнаружен и изъят упавший БПЛА, происшествие обошлось без последствий. В посёлке Горьковский зафиксировано 11 прилётов боеприпасов. Разрушений и жертв нет.
Также были удары по Белгородскому району по селу Щетиновка, Новая Деревня, Черемошное, Головино, а также по Тавровскому и Дубовскому сельских поселениях. Жертв среди мирного населения нет, но есть повреждения домов и одного автомобиля.
В Волоконовском районе было сброшено три снаряда, без последствий.