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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Два человека были ранены при атаке ВСУ на Белгород

В результате атак ВСУ в Белгороде ранены школьница и взрослая женщина

20 мая 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney

Два человека были ранены при атаке ВСУ на Белгород

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ 19 мая пострадали ребёнок и взрослый человек. Также есть разрушения домов и повреждения автомобилей, подробности сообщил Вячеслав Гладков.

Вчера, 19 мая, Белгороде БПЛА влетел в окно одной из квартир и взорвался. В результате падения обломков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ребёнок получил осколочные ранения грудной клетки и баротравму, ее доставили в детскую областную больницу. Также пострадала взрослая женщина, ей оказывают необходимую медицинскую помощь в стационаре. В результате обстрела есть разрушения в 11 квартирах и повреждения четырёх автомобилей.

В Грайворонском городском округе в районе посёлка Совхозный в поле был обнаружен и изъят упавший БПЛА, происшествие обошлось без последствий. В посёлке Горьковский зафиксировано 11 прилётов боеприпасов. Разрушений и жертв нет.

Также были удары по Белгородскому району по селу Щетиновка, Новая Деревня, Черемошное, Головино, а также по Тавровскому и Дубовскому сельских поселениях. Жертв среди мирного населения нет, но есть повреждения домов и одного автомобиля.

В Волоконовском районе было сброшено три снаряда, без последствий.

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