Как проходит восстановление обрушившегося дома на Щорса в Белгороде на данный момент?

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На еженедельном оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что 30 жителей повреждённого дома №55А по улице Щорса находятся в ПВР, остальные — у родственников и знакомых.
Всего в доме насчитывается 502 квартиры. На данный момент в подъездах №2 и №3 восстановительные работы не проводились, это 50 и 40 квартир соответственно. Что касается оставшихся 412 жилых помещений других шести подъездов МКД, то повреждения остекления затронули 93 квартиры. Это 158 повреждённых окон и балконов. Необходимые замеры удалось провести в 51 квартире.
Оставшиеся 42 квартиры в основном расположены в подъездах №1 и №4, где допуск жителей и проведение замеров необходимо согласовывать с расписанием демонтажных работ во втором и третьем подъездах, т. к. в это время ограничивается доступ.
В жилых помещениях, где замеры уже провели, остекление начнётся завтра и пройдёт до конца недели. Замеры в других жилых помещениях проведут в следующие 2-3 дня. Все работы планируется закончить до 1 июня. Тепловые контуры уже везде закрыты.
Сбор и вынос личных вещей для жителей подъездов №2 и №3 дополнительно согласуется со строителями и сотрудниками МЧС. Так, кроме трёх квартир третьего подъезда, ценные вещи забрали практические все белгородцы, проживающие в доме. Вывоз мебели и бытовой техники осуществляется по схожему графику. Строители спускают их для передачи жильцам при разборе конструкций. Сегодня проведут дополнительную встречу с жителями.
Кроме того, как заявил мэр Белгорода Валентин Демидов, для доведения информации создали чат с сотрудниками администрации. Также функционирует информационный центр на базе центра образования №15 «Луч». С 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 19:00 в выходные. Как рассказали, приём ведут семь специалистов. Это сотрудники из управы, управления соцзащиты, образования, по ГОЧС, банковского сектора, МВД и управление молодёжной политики.
За пять дней, рассказали на оперсовещании, поступило 636 обращений белгородцев, проживающих в пострадавшем МКД на Щорса. Основные вопросы — доступ в квартиры, вывоз вещей, фиксирование повреждений и т. п. Также принято 411 заявлений на выплату в 10 тысяч рублей.
«В информационном центре организован гуманитарный склад. Ещё в двух местах организована выдача предметов первой необходимости. Всего за помощью обратилось 217 человек. Вся потребности удовлетворены, вещей хватает», — сообщил Валентин Демидов.
Кроме того, на заседании оперштаба озвучили заключение экспертов по оценке дома. При полученных разрушениях есть возможность восстановить дом 55А на улице Щорса без сноса оставшихся подъездов. Также рассказали, что в квартиры подъездов №1 и №4 временно заселять белгородцев не будут до полного демонтажа второго и третьего подъездов.
Напомним, что жилой дом пострадал 12 мая при падении части ракеты «Точка-У». Так, полностью обрушились подъезды №2 и №3. По официальным данным, погибло 17 белгородцев.