Как проходит восстановление обрушившегося дома на Щорса в Белгороде на данный момент?

Кроме того, как заявил мэр Белгорода Валентин Демидов, для доведения информации создали чат с сотрудниками администрации. Также функционирует информационный центр на базе центра образования №15 «Луч». С 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 19:00 в выходные. Как рассказали, приём ведут семь специалистов. Это сотрудники из управы, управления соцзащиты, образования, по ГОЧС, банковского сектора, МВД и управление молодёжной политики.