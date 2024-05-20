Шесть сёл Белгородской области остались без электричества из-за обстрела

Но была повреждена линия электропередачи, из-за чего временно остались без электроснабжения шесть близлежащих населенных пунктов. Это посёлок Прилесье, сёла Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Гладков сообщает, что работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ по вопросам безопасности проведения работ.