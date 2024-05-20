Шесть сёл Белгородской области остались без электричества из-за обстрела

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
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Updated Сегодня, 11:36
ВСУ обстреляли окраину села Графовка, которая находится в Краснояружском районе Белгородской области. Среди мирного населения пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Но была повреждена линия электропередачи, из-за чего временно остались без электроснабжения шесть близлежащих населенных пунктов. Это посёлок Прилесье, сёла Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Гладков сообщает, что работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ по вопросам безопасности проведения работ.
Сегодня днём, 20 мая, украинские военные атаковали территорию села Красное в Шебекинском городском округе. При падении дрон взорвался, в результате чего был повреждён забор одного из частных домовладений.