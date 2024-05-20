Что ответила РПЦ на упрёк белгородцам в недостатке молитв для защиты от обстрелов?

Высказывание священнослужителя прокомментировала Белгородская епархия. В митрополии отметили, что жители Белгорода непрестанно молят своего заступника. В епархии также добавили, что отец Андрей должен знать, что его выступления могут создать у его аудитории впечатление, что «белгородцы будут винить самих белгородцев в постигших их скорбях».