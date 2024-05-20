Что ответила РПЦ на упрёк белгородцам в недостатке молитв для защиты от обстрелов?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Русская православная церковь поддержала позицию Белгородской и Старооскольской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачёвым. Об этом рассказал изданию заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее протоиерей Андрей Ткачёв сообщил, что Белгород должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы тот защитил город от обстрелов. Протоиерей подчеркнул, что молитвенного ажиотажа среди белгородцев он не услышал.
Высказывание священнослужителя прокомментировала Белгородская епархия. В митрополии отметили, что жители Белгорода непрестанно молят своего заступника. В епархии также добавили, что отец Андрей должен знать, что его выступления могут создать у его аудитории впечатление, что «белгородцы будут винить самих белгородцев в постигших их скорбях».