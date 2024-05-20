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Церковь

Что ответила РПЦ на упрёк белгородцам в недостатке молитв для защиты от обстрелов?

20 мая 2024, 08:09
Фото: 1MI
Церковь

РПЦ согласилась с белгородцами в споре о молитвах для защиты от обстрелов ВСУ

На днях протоиерей Андрей Ткачёв рассказал, что нужно делать белгородцам, чтобы избежать атак ВСУ. По его словам, горожане должны с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому. Позже на его слова ответили в Белгородской митрополии. Свою позицию также высказала РПЦ, пишет РБК.

Русская православная церковь поддержала позицию Белгородской и Старооскольской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачёвым. Об этом рассказал изданию заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее протоиерей Андрей Ткачёв сообщил, что Белгород должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы тот защитил город от обстрелов. Протоиерей подчеркнул, что молитвенного ажиотажа среди белгородцев он не услышал.

Высказывание священнослужителя прокомментировала Белгородская епархия. В митрополии отметили, что жители Белгорода непрестанно молят своего заступника. В епархии также добавили, что отец Андрей должен знать, что его выступления могут создать у его аудитории впечатление, что «белгородцы будут винить самих белгородцев в постигших их скорбях».

«Пусть присоединится»: в епархии ответили на упрёк белгородцам в недостатке молитв
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Митрополия#Белгородская епархия#Рпц#Белгород#Атака ВСУ#Протоиерей
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