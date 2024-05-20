Над Белгородом снова прогремели взрывы

На всей Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность

Читатели Бел.Ру присылают фото со следами в небе. После громких звуков местные жители также начали сообщать о задымлении на одной из улиц областного центра. Тревогу в регионе объявили в 12:52.