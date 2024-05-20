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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Следы в небе

Над Белгородом снова прогремели взрывы

20 мая 2024, 10:10
Фото: Bel.ru
Следы в небе

На всей Белгородской области второй раз за день объявили ракетную опасность

Читатели Бел.Ру присылают фото со следами в небе. После громких звуков местные жители также начали сообщать о задымлении на одной из улиц областного центра. Тревогу в регионе объявили в 12:52.

В Белгородской области второй раз за час объявили ракетную опасность. Сигнал тревоги запустили около 12:52.

Читатели Бел.Ру начали присылать кадры со следами в небе. Также подписчики сообщают о задымлении, предварительно, в районе улицы Магистральной. Официальной информации о последствиях пока не поступало.

Отметим, что ракетную опасность по всей области также объявляли в 12:02. В 12:33 поступило сообщение об отбое.

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следы в небе
Фото: Bel.ru
По всей области объявлена ракетная опасность. Над Белгородом слышны взрывы
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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