Над Белгородом снова прогремели взрывы

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Белгородской области второй раз за час объявили ракетную опасность. Сигнал тревоги запустили около 12:52.
Читатели Бел.Ру начали присылать кадры со следами в небе. Также подписчики сообщают о задымлении, предварительно, в районе улицы Магистральной. Официальной информации о последствиях пока не поступало.
Отметим, что ракетную опасность по всей области также объявляли в 12:02. В 12:33 поступило сообщение об отбое.