По всей области объявлена ракетная опасность. Над Белгородом слышны взрывы

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, запущена сирена. Белгородцев просят не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.
Местные жители сообщают, что над городом прогремели взрывы. О каких-либо последствиях пока не сообщается.
Отметим, что ракетная опасность сегодня объявляется уже не в первый раз. В 02:28 РСЧС объявил об опасности атаки БПЛА, в 07:43, 09:01 и 10:56 поступили сообщения о ракетной опасности в Белгороде и районе. В 09:03 и 11:08 сообщалось о ракетной опасности в Шебекинском горокруге.