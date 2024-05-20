По всей области объявлена ракетная опасность. Над Белгородом слышны взрывы

Отметим, что ракетная опасность сегодня объявляется уже не в первый раз. В 02:28 РСЧС объявил об опасности атаки БПЛА, в 07:43, 09:01 и 10:56 поступили сообщения о ракетной опасности в Белгороде и районе. В 09:03 и 11:08 сообщалось о ракетной опасности в Шебекинском горокруге.