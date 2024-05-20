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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В Белгородской области объявили ракетную опасность

По всей области объявлена ракетная опасность. Над Белгородом слышны взрывы

20 мая 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В 12:02 на всей территории Белгородской области объявили тревогу. В областном центре и районах работает сирена. Местных жителей просят не подходить к окнам и оставаться в укрытии. Горожане сообщают, что над Белгородом прогремели взрывы.

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, запущена сирена. Белгородцев просят не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.

Местные жители сообщают, что над городом прогремели взрывы. О каких-либо последствиях пока не сообщается.

Отметим, что ракетная опасность сегодня объявляется уже не в первый раз. В 02:28 РСЧС объявил об опасности атаки БПЛА, в 07:43, 09:01 и 10:56 поступили сообщения о ракетной опасности в Белгороде и районе. В 09:03 и 11:08 сообщалось о ракетной опасности в Шебекинском горокруге.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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