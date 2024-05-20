Гладков: Подбор жилья взамен пострадавшего не может длиться вечно

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Согласно новым правилам, если белгородцам, которые утратили жильё из-за обстрелов ВСУ, не понравятся предложения региональных властей по новым помещениям, то они смогут сами найти себе недвижимость. Но купить жильё на вторичном рынке нельзя.
Как пояснил губернатор, при покупке жилья на вторичном рынке контроль за качеством недвижимости крайне слабый.
Были такие примеры, когда люди въехали в старое жильё, а там крыша падает. Но они получили серым способом возврат части суммы, потратили её, съездив на юг, в итоге остались без жилья и без господдержки. Кто виноват? Государство.
Вячеслав Гладков
Напомним, на сегодняшний день порядка 100 семей из белгородского приграничья полтора года не могут сделать свой выбор по новому жилью.