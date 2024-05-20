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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Белгородцы не смогут выбрать жильё на вторичном рынке взамен разрушенного обстре

Гладков: Подбор жилья взамен пострадавшего не может длиться вечно

20 мая 2024, 08:43
Фото: 1MI

Белгородцы не смогут выбрать жильё на вторичном рынке взамен разрушенного обстре

Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. Он также пояснил, почему купить жильё на вторичном рынке не получится.
Сюжет
Жилье

Согласно новым правилам, если белгородцам, которые утратили жильё из-за обстрелов ВСУ, не понравятся предложения региональных властей по новым помещениям, то они смогут сами найти себе недвижимость. Но купить жильё на вторичном рынке нельзя.

Как пояснил губернатор, при покупке жилья на вторичном рынке контроль за качеством недвижимости крайне слабый.

Были такие примеры, когда люди въехали в старое жильё, а там крыша падает. Но они получили серым способом возврат части суммы, потратили её, съездив на юг, в итоге остались без жилья и без господдержки. Кто виноват? Государство.
Вячеслав Гладков

Напомним, на сегодняшний день порядка 100 семей из белгородского приграничья полтора года не могут сделать свой выбор по новому жилью.

Белгородцы смогут сами выбрать себе жильё взамен утраченного из-за обстрелов ВСУ
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жилье#Недвижимость#Господдержка#Белгород#ВСУ#Вторичный рынок
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