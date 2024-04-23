Без проведения торгов? Как восстанавливают и покупают новое жильё взамен утраченного

Ответ поступил от Минфина России. В нём сказано, что ведомство внесло соответствующие изменения в федеральный закон № 399. Они касаются покупки или аренды недвижимости, которое пострадало или было утрачено в результате боевых действий, актов агрессии против Российской Федерации. Также в изменениях идёт речь о недвижимости людей, которые вынужденно покинули территории РФ, где введено военное положение. Кроме этого, в документ внесены изменения, которые касаются услуг для восстановления объектов, повреждённых или разрушенных в результате боевых действий, актов агрессии против России.