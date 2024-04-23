Без проведения торгов? Как восстанавливают и покупают новое жильё взамен утраченного

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой внести поправки в федеральный закон, которые позволят правительству Белгородской области восстанавливать пострадавшее в результате боевых действий жильё людей или покупать новое взамен утраченного без проведения торгов.
Ответ поступил от Минфина России. В нём сказано, что ведомство внесло соответствующие изменения в федеральный закон № 399. Они касаются покупки или аренды недвижимости, которое пострадало или было утрачено в результате боевых действий, актов агрессии против Российской Федерации. Также в изменениях идёт речь о недвижимости людей, которые вынужденно покинули территории РФ, где введено военное положение. Кроме этого, в документ внесены изменения, которые касаются услуг для восстановления объектов, повреждённых или разрушенных в результате боевых действий, актов агрессии против России.
Чтобы понять, как восстанавливают повреждённую и покупают утраченную недвижимость в Белгородской области, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.
Региональные власти отметили, что в декабре 2023 года утратили силу положения статьи 15 федерального закона №46-ФЗ, который касается внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ. Они предусматривали возможность установления высшим исполнительным органом субъекта РФ случаев, когда закупки можно проводить у единственного поставщика, то есть без торгов, для обеспечения нужд субъекта. В правительстве добавили, что правом устанавливать такие случаи сейчас наделено правительство РФ.
Согласно изменениям, которые внесли в ФЗ №399, заказчик может произвести закупку товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных или нужд субъекта, муниципалитета у единственного поставщика на основании акта правительства РФ, акта высшего исполнительного органа субъекта РФ или муниципального правового акта местной администрации.
В Белгородской области людей, которые утратили своё жильё из-за обстрелов ВСУ, обеспечивает новой недвижимостью министерство строительства региона. Порядок предоставления или восстановления жилья в регионе урегулировали в 2023 году.
Восстановительные работы проводятся в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учётом документов ограниченного доступа.
А приобретение в собственность области жилья для предоставления людям в качестве компенсации взамен утраченного будет осуществляться согласно федеральному закону №399 с учётом принятых изменений.