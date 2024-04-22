«Нужно возвращать людей домой»: белгородцев, остающихся в ПВР, проверят

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Губернатор Вячеслав Гладков поручил провести проверку тех белгородцев, которым предоставили новое жильё взамен утраченного, но которые до сих пор находятся в ПВР.
Жильё построили, деньги всем выплатили. Поступает непроверенная информация, что люди не хотят брать в новое жильё внука или жену. Если это подтвердится, нужно встречаться с людьми, принимать решение. Если выплаты произведены, подписаны все договоры, человек стал собственником, то помещения в ПВР должны быть освобождены. Они нам необходимы.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что ситуация лучше не становится. К примеру, в Грайворонском округе в несколько сёл люди не могут вернуться домой. Вместо того, чтобы отправить их в ПВР в Белгород, власти везут людей дальше, так как в областном центре пункты переполнены.
Насилия никакого не должно быть, чтобы не допустить нарушений, но информацию нужно доводить. В противном случае мы получим проблему другого уровня. Все обязательства, которые брало государства, выполнены, нужно возвращать людей домой.
Вячеслав Гладков