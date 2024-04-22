«Нужно возвращать людей домой»: белгородцев, остающихся в ПВР, проверят

Гладков отметил, что ситуация лучше не становится. К примеру, в Грайворонском округе в несколько сёл люди не могут вернуться домой. Вместо того, чтобы отправить их в ПВР в Белгород, власти везут людей дальше, так как в областном центре пункты переполнены.