Как приватизировать бесплатное жильё? Отвечает эксперт

Необходимо подать запрос в администрацию, приложив к нему подписи всех членов семьи и необходимые документы. Ответ на обращение должен поступить в течение месяца. Если госорганы откажут в таком праве, то можно обратиться в суд, если же примут положительное решение, то придётся ждать от нескольких недель до нескольких лет.