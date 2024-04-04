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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Белгородцам рассказали, кому положено бесплатное жильё от государства

Как приватизировать бесплатное жильё? Отвечает эксперт

4 апреля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам рассказали, кому положено бесплатное жильё от государства

Те, у кого нет возможности взять ипотеку, могут получить социальное жильё. Эксперт рассказал журналистам newia.ru, как получить бесплатное жильё от государства и приватизировать его. Также он объяснил, могут ли жильцов выселить из социальной квартиры.

Кто имеет право на соцжильё?

Эксперт Алексей Шильников рассказал, что бесплатное жильё по договору могут получить малоимущие граждане, которые официально признаны нуждающимися. Также Минздрав РФ утвердил список болезней, при которых россияне должны жить отдельно от близких: пациенты автоматически получают право на бесплатное жильё.

Социальную квартиру также могут выдать тем жильцам, чьи квартиры и дома идут под снос, инвалидам первой и второй групп, ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащим и людям, пострадавшим от природных бедствий и ЧП.

Как получить бесплатное жильё?

Необходимо подать запрос в администрацию, приложив к нему подписи всех членов семьи и необходимые документы. Ответ на обращение должен поступить в течение месяца. Если госорганы откажут в таком праве, то можно обратиться в суд, если же примут положительное решение, то придётся ждать от нескольких недель до нескольких лет.

Тем не менее после получения бесплатной квартиры арендатор должен заботиться о ней, проводить в ней ремонт и оплачивать коммуналку. Налоги платить не придётся, так как жильё принадлежит государству и проживающий не сможет её продать или включить в наследство.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года социальное жильё можно получить не только в своём городе, но и с в любом другом населённом пункте.

Приватизация соцжилья возможна?

Приватизировать такую квартиру всё-таки можно. Процесс следует начинать сразу после подписания контракта: собрать все необходимые документы, подписать заявление и предоставить в соответствующий орган.

Зачастую необходимо предоставить следующие документы:

  • копии и оригиналы паспортов;
  • договор о социальной аренде;
  • выписка из домовой книги;
  • технический паспорт на жилое помещение;
  • документ, подтверждающий отсутствие права на приватизацию.

Полученное социальное жильё затем можно продавать и передавать по наследству.

Важно помнить, что приватизацию можно провести лишь один раз в жизни. В процессе участвуют все зарегистрированные лица, проживающие в квартире, но есть возможность отказаться от своей доли.
Алексей Шильников

В каких случаях возможно выселение?

Выселение из социальной квартиры может быть как добровольным, так и принудительным. Ко второму виду относят:

  1. Систематическое нарушение режима тишины в запрещённое время, из-за чего соседи регулярно обращаются в полицию;
  2. Если лицо лишат родительских прав, уполномоченные органы могут принять решение выселить его из соцжилья;
  3. Неуплата коммунальных услуг.
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#Общество#Квартира#Россия#Приватизация#Социальное жильё#Собственность#Александра Склярова
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