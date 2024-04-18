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Найденный во дворе дома сурок

Сурок искал новое жильё и решил поселиться в доме белгородца

18 апреля 2024, 10:01
Фото: управление Экоохотнадзора Белгородской области
Найденный во дворе дома сурок

Белгородский экоохотнадзор рассказал о спасении сурка

Сурка нашли в селе Осколец Губкинского горокруга. Байбака поймали и отпустили около нор его сородичей.

История произошла в селе Осколец Губкинского горокруга. Во двор местной жительницы забрёл сурок.

Инспекторы экоохотнадзора прибыли на место, поймали байбака и освободили его недалеко от нор, где проживает около 30 его сородичей.

В ведомстве напомнили, что у сурков сейчас происходит сезонная миграция. В конце марта — начале апреля молодые особи покидают свои норы, чтобы создать новые семьи. Этот молодой байбак — не исключение. В поисках нового места обитания он случайно попал во двор человека.

Благодаря бдительности местных жителей всё закончилось благополучно.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Животные#Новости Белгорода#Белгород#Сурок#Байбак
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