Сурок искал новое жильё и решил поселиться в доме белгородца

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
История произошла в селе Осколец Губкинского горокруга. Во двор местной жительницы забрёл сурок.
Инспекторы экоохотнадзора прибыли на место, поймали байбака и освободили его недалеко от нор, где проживает около 30 его сородичей.
В ведомстве напомнили, что у сурков сейчас происходит сезонная миграция. В конце марта — начале апреля молодые особи покидают свои норы, чтобы создать новые семьи. Этот молодой байбак — не исключение. В поисках нового места обитания он случайно попал во двор человека.
Благодаря бдительности местных жителей всё закончилось благополучно.