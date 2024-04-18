Сурок искал новое жильё и решил поселиться в доме белгородца

В ведомстве напомнили, что у сурков сейчас происходит сезонная миграция. В конце марта — начале апреля молодые особи покидают свои норы, чтобы создать новые семьи. Этот молодой байбак — не исключение. В поисках нового места обитания он случайно попал во двор человека.