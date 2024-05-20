Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как сообщил глава региона, порядка 100 семей из приграничья Белгородской области более полутора лет не могут определиться как со строительством нового жилья, так и с выбором помещения для покупки.
С уважением отношусь к людям, которые потеряли жильё, но есть ряд неисполнимых требований. Например, люди хотят квартиру именно на втором этаже, чтобы рядом была поликлиника, школа и детских сад. Мы же не волшебники и зачастую физически многие вещи не сможем выполнить.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что основная часть жителей, которые утратили жильё, уже живут в новых помещениях. А другие до сих пор выбирают, но «процесс подбора жилья не является вечным». Поэтому в Белгородской области внесут изменения в порядок предоставления новых помещений.
Глава региона поручил руководителям муниципалитетов встретиться с семьями, которые ещё не сделали свой выбор, и довести информацию о нововведениях.