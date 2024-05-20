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Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём

Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём

20 мая 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. При этом он добавил, что жить постоянно в гостинице физически невозможно.

Как сообщил глава региона, порядка 100 семей из приграничья Белгородской области более полутора лет не могут определиться как со строительством нового жилья, так и с выбором помещения для покупки.

С уважением отношусь к людям, которые потеряли жильё, но есть ряд неисполнимых требований. Например, люди хотят квартиру именно на втором этаже, чтобы рядом была поликлиника, школа и детских сад. Мы же не волшебники и зачастую физически многие вещи не сможем выполнить.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что основная часть жителей, которые утратили жильё, уже живут в новых помещениях. А другие до сих пор выбирают, но «процесс подбора жилья не является вечным». Поэтому в Белгородской области внесут изменения в порядок предоставления новых помещений.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов встретиться с семьями, которые ещё не сделали свой выбор, и довести информацию о нововведениях.

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