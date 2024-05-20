Более 100 белгородских семей из приграничья ещё не определились с новым жильём

Губернатор отметил, что основная часть жителей, которые утратили жильё, уже живут в новых помещениях. А другие до сих пор выбирают, но «процесс подбора жилья не является вечным». Поэтому в Белгородской области внесут изменения в порядок предоставления новых помещений.