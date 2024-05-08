Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По данным на 3 мая в пунктах временного размещения региона находятся 1603 жителя Белгородской области. Это люди из семи муниципалитетов: Белгорода, Шебекинского, Грайворонского, Валуйского округов и Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов.
При этом в прошлом и текущем году новое жильё взамен утраченного получили 30 человек. Но они до сих пор находятся в пунктах временного размещения. В областном правительстве пояснили, что человек может временно оставаться в ПВР потому, что после получения ключей и выписки ЕГРН гражданину даётся 30 суток на заключение договоров на предоставление коммунальных услуг, таких как газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и т. д. Но по истечении месяца житель обязан покинуть пункт временного размещения.
Журналисты Бел.Ру также попытались выяснить, сколько жителей Белгородской области, которые находятся в пунктах временного размещения, получили компенсацию за потерянное имущество в 2023 и 2024 годах. Но точную цифру в правительстве не озвучили, отметив, что «работа проводится одновременно со всеми гражданами отселённых населённых пунктов, поэтому предоставить информацию отдельно по гражданам, проживающим в пунктах временного размещения, не представляется возможным».
При этом власти добавили, что региональное правительство вместе с органами местного самоуправления с каждым собственником жилого помещения, независимо от места его временного размещения, ведут индивидуальную работу по подбору жилья. Средства на предоставление компенсационного жилья предоставили бюджету области из федерального бюджета Российской Федерации, а также бюджета Москвы.
Напомним, ранее стало известно, что некоторые люди, получив квартиру, «забывают» в пунктах временного размещения своих пожилых родственников. Такая история произошла с жительницей Журавлёвки 1943 года рождения. Глава региона Вячеслав Гладков предложил называть публично имена тех, кто бросает пенсионеров в ПВР.