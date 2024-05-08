Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

30 белгородцев получили новое жильё взамен утраченного, но остались в ПВР

Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР

8 мая 2024, 08:27
Фото: 1MI

30 белгородцев получили новое жильё взамен утраченного, но остались в ПВР

На начало мая в пунктах временного размещения находятся более 1600 жителей Белгородской области. Некоторые люди получили новое жильё, но не покинули ПВР. О причинах Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.

По данным на 3 мая в пунктах временного размещения региона находятся 1603 жителя Белгородской области. Это люди из семи муниципалитетов: Белгорода, Шебекинского, Грайворонского, Валуйского округов и Белгородского, Борисовского, Краснояружского районов.

При этом в прошлом и текущем году новое жильё взамен утраченного получили 30 человек. Но они до сих пор находятся в пунктах временного размещения. В областном правительстве пояснили, что человек может временно оставаться в ПВР потому, что после получения ключей и выписки ЕГРН гражданину даётся 30 суток на заключение договоров на предоставление коммунальных услуг, таких как газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и т. д. Но по истечении месяца житель обязан покинуть пункт временного размещения.

Журналисты Бел.Ру также попытались выяснить, сколько жителей Белгородской области, которые находятся в пунктах временного размещения, получили компенсацию за потерянное имущество в 2023 и 2024 годах. Но точную цифру в правительстве не озвучили, отметив, что «работа проводится одновременно со всеми гражданами отселённых населённых пунктов, поэтому предоставить информацию отдельно по гражданам, проживающим в пунктах временного размещения, не представляется возможным».

При этом власти добавили, что региональное правительство вместе с органами местного самоуправления с каждым собственником жилого помещения, независимо от места его временного размещения, ведут индивидуальную работу по подбору жилья. Средства на предоставление компенсационного жилья предоставили бюджету области из федерального бюджета Российской Федерации, а также бюджета Москвы.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые люди, получив квартиру, «забывают» в пунктах временного размещения своих пожилых родственников. Такая история произошла с жительницей Журавлёвки 1943 года рождения. Глава региона Вячеслав Гладков предложил называть публично имена тех, кто бросает пенсионеров в ПВР.

«Будем судиться»: белгородцы, бросившие родственников в ПВР, получили жёсткий ответ
Узнать подробнее
Читайте также:
Новая партия помощи от фонда «Поколение» для эвакуированных белгородцев прибыла в ПВР«Нужно возвращать людей домой»: белгородцев, остающихся в ПВР, проверят«Там нет условий»: белгородцев удивило проживание семьи с младенцем в ПВР
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Москва#Эксклюзив#Компенсация#Федеральный бюджет#Местное самоуправление#Белгород#Вячеслав Гладков#Пвр
Подпишитесь
Стало известно о восьмом погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Сегодня, 10:21
Новая атака ВСУ оставила жителей шести белгородских сёл без света
Сегодня, 10:31
50 рублей за 100 грамм? Сколько стоит свежая клубника в Белгороде
Сегодня, 07:51
Возобновят ли в Белгороде отопительный сезон из-за резкого похолодания?
Сегодня, 10:00
Настроение белгородцев в предпраздничный день омрачила ракетная опасность
Сегодня, 10:28
"