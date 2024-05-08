Жильё получили, но не уехали: почему некоторые белгородцы до сих пор остаются в ПВР

При этом в прошлом и текущем году новое жильё взамен утраченного получили 30 человек. Но они до сих пор находятся в пунктах временного размещения. В областном правительстве пояснили, что человек может временно оставаться в ПВР потому, что после получения ключей и выписки ЕГРН гражданину даётся 30 суток на заключение договоров на предоставление коммунальных услуг, таких как газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и т. д. Но по истечении месяца житель обязан покинуть пункт временного размещения.