«Будем судиться»: белгородцы, бросившие родственников в ПВР, получили жёсткий ответ

Как выяснилось, в некоторых случаях в ПВР остаются те люди, которых уже обеспечили жильём. Например, белгородцы, получив квартиру, «забывают» в пунктах временного размещения своих пожилых родственников. Такая история произошла с жительницей Журавлёвки 1943 года рождения. По словам замгубернатора Ольги Медведевой, родственник пенсионерки получил две квартиры. Однако женщину из ПВР не забрали.