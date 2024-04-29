«Будем судиться»: белгородцы, бросившие родственников в ПВР, получили жёсткий ответ

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В пяти пунктах временного размещения длительное время остаются 478 жителей Журавлёвки, Нехотеевки и Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района, а также 44 человека из шебекинской Середы. Живут они в основном в Белгороде, некоторые — в «Красиво».
Причины, почему люди из приграничья остаются в ПВР, хотя были эвакуированы уже давно, разные. Некоторые ожидают оформления жилья в собственность и передачи документов. Другие же не являлись собственниками разрушенных домов: вопрос по этой категории граждан будут решать отдельно.
Как выяснилось, в некоторых случаях в ПВР остаются те люди, которых уже обеспечили жильём. Например, белгородцы, получив квартиру, «забывают» в пунктах временного размещения своих пожилых родственников. Такая история произошла с жительницей Журавлёвки 1943 года рождения. По словам замгубернатора Ольги Медведевой, родственник пенсионерки получил две квартиры. Однако женщину из ПВР не забрали.
Губернатор Вячеслав Гладков считает, что нужно озвучить имена тех, кто бросает пенсионеров в пунктах временного размещения.
По тем, кто выгоняет своих родственников: предлагаю озвучить ФИО, кто бросил своих матерей, родственников. Пусть страна знает своих «героев». Мы помним, как во время событий в Шебекинском горокруге дети бросали своих родителей: «Вам надо, вы их забирайте». Достаточно большое количество вывозили бедных стариков, которые, дожив до преклонных лет, оказываются никому не нужны, кроме власти. Так что давайте называть. Для отрезвления и справедливости. Я бы ещё место работы называл. Нарушим закон о персональных данных — пусть подадут в суд на нас. Будем судиться. Но называть их нужно.
Вячеслав Гладков
Некоторые белгородцы остаются в ПВР, так как до сих пор не определились с жильём. По словам Медведевой, запросы у жителей приграничья бывают невыполнимыми.
Некоторым собственникам предлагалось немало вариантов. Но пожелания иногда невозможно выполнить. Например, собственница дома в Журавлёвке хочет квартиру в Северном на втором этаже, и чтобы рядом были аптека и больница. Такие обязательства мы выполнить не можем.
Ольга Медведева
Гладков поручил ускорить процедуру оформления собственности и документов. По его словам, через 30 дней после получения документов белгородцам нужно будет освободить помещение в ПВР. С теми, кто до сих пор не определился с жильём, будут работать отдельно.