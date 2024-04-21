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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Белгородцам рассказали, почему семья с новорождённым ребёнком живёт в ПВР

«Там нет условий»: белгородцев удивило проживание семьи с младенцем в ПВР

21 апреля 2024, 14:55
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, почему семья с новорождённым ребёнком живёт в ПВР

Накануне из перинатального центра Старого Оскола выписали молодую маму и её новорождённого сына Михаила. Сразу после роддома семья отправилась в ПВР, где сейчас проживает вместе с другими родственниками и друзьями, приехавшими из Грайворонского округа. Однако такая новость удивила белгородцев.
Сюжет
Пвр

Жители Белгородской области увидели в интернете новость о размещении в ПВР Старого Оскола жителей села Безымено Грайворонского округа: семья проживает в пункте временного размещения вместе с новорождённым малышом, который появился на свет пару дней назад. Такая новость белгородцев озадачила.

«Как можно с грудничком жить в ПВР? Его и подмывать надо, и протирать, и кормить. Условий там нет. Если есть возможность, помогите семье с жильём! Хоть бы с временным», — обратилась к власти через социальную сеть неравнодушная белгородка.

На обращение отреагировали в администрации Старооскольского городского округа. По их информации, семья сама приняла решение остаться в пункте временного размещения.

Этой семье мы предлагали разные варианты дальнейшего проживания на территории округа, в том числе гостиницы, но Светлана и Алексей приняли решение остаться в пункте временного размещения вместе со своими родственниками и друзьями. Там им выделили отдельную комнату.
сообщили в администрации муниципалитета
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Грайворонский горокруг#Новорождённые#Пвр#Пункты ПВР
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