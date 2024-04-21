«Там нет условий»: белгородцев удивило проживание семьи с младенцем в ПВР

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Жители Белгородской области увидели в интернете новость о размещении в ПВР Старого Оскола жителей села Безымено Грайворонского округа: семья проживает в пункте временного размещения вместе с новорождённым малышом, который появился на свет пару дней назад. Такая новость белгородцев озадачила.
«Как можно с грудничком жить в ПВР? Его и подмывать надо, и протирать, и кормить. Условий там нет. Если есть возможность, помогите семье с жильём! Хоть бы с временным», — обратилась к власти через социальную сеть неравнодушная белгородка.
На обращение отреагировали в администрации Старооскольского городского округа. По их информации, семья сама приняла решение остаться в пункте временного размещения.
Этой семье мы предлагали разные варианты дальнейшего проживания на территории округа, в том числе гостиницы, но Светлана и Алексей приняли решение остаться в пункте временного размещения вместе со своими родственниками и друзьями. Там им выделили отдельную комнату.
сообщили в администрации муниципалитета