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Днём над Белгородской областью сбили ракету американского производства

Система ПВО сбила над Белгородской областью американскую ракету HARM

20 мая 2024, 12:40
Фото: 1MI

Днём над Белгородской областью сбили ракету американского производства

Днём над Белгородской областью сработала система ПВО: российские военнослужащие уничтожили ракету американского производства. О случившемся сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Сюжет
Пво

Сегодня, 20 мая, над территорией Белгородской области около 13:00 сработала система ПВО. Российские военнослужащие уничтожили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Над каким именно муниципальным образованием оказалась сбита воздушная цель, неизвестно. Также в ведомстве не сообщили о каких-либо последствиях на земле.

Напомним, что около 11:00 над регионом уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника. В Белгороде и Белгородском районе три раза включали ракетную опасность.

Кроме того, ВСУ атаковали Графовку Краснояружского района. Пострадал ЛЭП, из-за чего без электричества остались шесть населённых пунктов.

Шесть сёл Белгородской области остались без электричества из-за обстрела
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пво#Белгород#Ракета#Атака ВСУ#Система ПВО
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