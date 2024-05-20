Система ПВО сбила над Белгородской областью американскую ракету HARM

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:44
Сегодня, 20 мая, над территорией Белгородской области около 13:00 сработала система ПВО. Российские военнослужащие уничтожили американскую противорадиолокационную ракету HARM.
Над каким именно муниципальным образованием оказалась сбита воздушная цель, неизвестно. Также в ведомстве не сообщили о каких-либо последствиях на земле.
Напомним, что около 11:00 над регионом уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника. В Белгороде и Белгородском районе три раза включали ракетную опасность.
Кроме того, ВСУ атаковали Графовку Краснояружского района. Пострадал ЛЭП, из-за чего без электричества остались шесть населённых пунктов.