Чем ВСУ пытались атаковать Белгородскую область на этот раз?

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Дежурные средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Попытку ВСУ атаковать регион пресекли сегодня, 20 мая, около 11:00.
Отметим, что примерно в это же время в Белгороде и районе была объявлена ракетная опасность. В 11:25 дали отбой тревоги.
Напомним, что в 12:02 на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Сообщения об отбое на момент написания материала пока не поступали.