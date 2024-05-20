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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Один снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА выпустили ВСУ по Белгородской области

Чем ВСУ пытались атаковать Белгородскую область на этот раз?

20 мая 2024, 09:28
Фото: Изображение Midjourney

Один снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА выпустили ВСУ по Белгородской области

Около 11:00 дежурные средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать регион, рассказали в Минобороны РФ. Над каким именно районом сбили летательные аппараты и снаряд, не сообщается.

Дежурные средства ПВО уничтожили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника над Белгородской областью. Попытку ВСУ атаковать регион пресекли сегодня, 20 мая, около 11:00.

Отметим, что примерно в это же время в Белгороде и районе была объявлена ракетная опасность. В 11:25 дали отбой тревоги.

Напомним, что в 12:02 на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Сообщения об отбое на момент написания материала пока не поступали.

Над Белгородской областью сбили один снаряд «Ольхи» и три БПЛА
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Атака ВСУ#Система ПВО#БПЛА#Ракетная опасность#Ольха
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