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Над Белгородом раздались взрывы. Вновь запущен сигнал ракетной опасности

Над Белгородом раздались взрывы. Вновь запущен сигнал ракетной опасности

20 мая 2024, 06:10
Фото: 1MI
Сигнал тревоги запустили в 9 часов утра 20 мая в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге. Белгородцев просили не подходить к окнам и спрятаться в укрытии.

20 мая в 9 утра повторно запустили сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Через пару минут тревогу объявили в Шебекинском горокруге и городе Шебекино. В 9:15 ракетную опасность отменили во всех муниципалитетах.

На момент публикации о последствиях ничего не известно.

Это второй сигнал ракетной опасности за утро 20 мая в Белгороде и Белгородском районе. Около 8 утра тревога уже раздавалась над городом. Её отменили спустя 10 минут. По предварительным данным, обошлось без последствий.

Напомним, ночью над регионом была объявлена опасность атаки БПЛА, её отменили спустя почти 2,5 часа.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Ракетная опасность
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